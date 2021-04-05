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Эпидемиолог объяснила, от чего зависит повторное заболевание COVID-19

Эпидемиолог объяснила, от чего зависит повторное заболевание COVID-19

Киев  •  УНН

 • 27284 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Эпидемиолог Наталья Виноград объяснила, что повторные случаи заболевания COVID-19 ученые связывают не только с изменениями возбудителя (новыми штаммами), но и из-за патологии неспецифического звена защиты человека по системе интерферона - так называемого интерферонодефицита. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения.

Эпидемиолог Наталья Виноград отмечает, что при столкновении с COVID-19 исследователи обнаружили ряд феноменов, к которым медики и ученые не были готовы. Во-первых, это повторные заболевания, которые случались очень быстро, иногда срок составлял от 19 дней и до 3 месяцев. Во-вторых, это развитие так называемого "длинного ковида" или "постковидного синдрома".

Цитата:

"И здесь возникает вопрос: можно ли некоторые случаи оценивать как повторное заболевание или это активация возбудителя, который остался в организме. Для определения выставили регламенты, которые большинство государств и случаев не выдержали, поэтому большая часть заболеваний не могли быть подтверждены как повторные. После секвенирования возбудителя по первому и второму случаю болезни только у некоторых возбудители оказались отличными", - уточнила Виноград.

Детали

Поэтому причину повторных заболеваний COVID-19 рассматривают не только из-за изменения генотипов циркулирующих вирусов, но и особенностей иммунной системы зараженного человека. В значительной степени это обусловлено определенными недостатками неспецифического звена иммунной системы.

Эпидемиолог отметила, что чаще всего повторные случаи заболевания коронавирусной болезни происходят среди представителей профессиональных групп риска. Особенно это касается медиков, ведь им невозможно соблюдать дистанцию, а это одна из главных мер.

Наталья Виноград также напомнила, что оптимальными способами уберечься от COVID-19 является защита "входных ворот" для возбудителя, а кроме верхних дыхательных путей, это еще и защита глаз, соблюдение дистанции и периодическое проветривание, особенно в учреждениях здравоохранения.

Дополнение

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что "британский" штамм COVID-19 сейчас распространен по всей Украине. Он втрое заразнее, поражает младшую возрастную группу и вызывает тяжелое течение болезни.

Степанов отметил, что украинские врачи научились бороться против "британского" штамма коронавируса, однако государству необходима еще и программа постковидной реабилитации. Именно поэтому глава Минздрава организовал рабочую группу по наработке пакета инициатив по постковидной реабилитации, в том числе в рамках пакетной помощи от Национальной службы здоровья. Соответствующие пакеты помощи планируется разработать в течение текущего года.

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