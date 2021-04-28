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Епідеміолог порівняла реальний стан вакцинації від COVID-19 в Україні та світі

Епідеміолог порівняла реальний стан вакцинації від COVID-19 в Україні та світі

Київ • УНН

 • 16705 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Епідеміолог та експерт Всесвітньої організації охорони здоров’я з реагування на епідемічні загрози Наталія Виноград в ефірі 4 каналу порівняла реальний стан вакцинації від COVID-19 в Україні та світі, передає УНН.

Цитата:

"Хочу вам сказати відносно інших держав: дивіться не за назвою держави, а дивіться, в якому блоці та союзі перебувають ці держави. І навіть той маленький Гібралтар, який 100% охопив щепленнями населення, так їм же просто Великобританія дала вакцину, а не тому що вони спромоглися самі. І тому наша 81-а позиція – це досить непогано з урахуванням того шаленого недовиробництва вакцин у порівнянні з потребами, які сьогодні є на планеті. То не є погана позиція, і якби не полетів, як на мене, міністр Степанов тоді до Індії – то ми ще б не рушили з місця", - вважає Наталія Виноград.

Деталі

Окремо епідеміолог наголосила, що з проблемою налагодження вакцинації від COVID-19 стикаються зараз всі країни, а якщо ще врахувати той поганий стан української медичної системи напередодні пандемії, то результати нашої держави вкрай високі.

"Багато було зроблено на пориві душі, навіть на межі можливостей Україна працювала. І коли попередні представники влади кажуть, що зараз якось не так працюють, я б хотіла їх запитати: а що вони зробили для того (я не кажу навіть створити систему по випуску імунобіологічних препаратів), щоб зберегти ті заводи, які тоді у нас були? І у нас би не було такої проблеми, бо ми не були б неспроможні від початку пандемії. У нас звідки з'являться ліжка, які 5 років назад закривали та реформували ту медицину, звідки з'явиться кисень? Гляньте на інші держави – там така сама проблема", - заявила вона.

Доповнення

Нагадаємо, за інформацією Міністерства охорони здоров’я, менше ніж за рік протистояння пандемії COVID-19 кількість ліжко-місць для хворих коронавірусною інфекцією вдалося збільшити з 3500 до 60 000, з яких 56 000 приєднані до кисню (станом на березень 2020 року їхня кількість становила всього лише 3500 штук). 

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