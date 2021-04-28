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Эпидемиолог сравнила реальное состояние вакцинации от COVID-19 в Украине и мире

Эпидемиолог сравнила реальное состояние вакцинации от COVID-19 в Украине и мире

Киев  •  УНН

 • 16698 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Эпидемиолог и эксперт Всемирной организации здравоохранения по реагированию на эпидемические угрозы Наталья Виноград в эфире 4 канала сравнила реальное состояние вакцинации от COVID-19 в Украине и мире, передает УНН.

Цитата:

"Хочу вам сказать относительно других государств: смотрите не по названием государства, а смотрите, в каком блоке и союзе находятся эти государства. И даже тот маленький Гибралтар, который 100% охватил прививками население, так им же просто Великобритания дала вакцину, а не потому что они смогли сами. иИ поэтому наша 81-я позиция - это довольно неплохо с учетом того безумного недопроизводства вакцин по сравнению с потребностями, которые сегодня есть на планете. Это не является плохой позицией, и если бы не полетел, на мой взгляд, министр Степанов тогда в Индию - то еще бы не двинулись с места", - считает Наталья Виноград.

Детали

Отдельно эпидемиолог подчеркнула, что с проблемой налаживания вакцинации от COVID-19 сталкиваются сейчас все страны, а если еще учесть то плохое состояние украинской медицинской системы накануне пандемии, то результаты нашего государства крайне высоки.

"Много было сделано в порыве души, даже на пределе возможностей Украина работала. И когда предыдущие представители власти говорят, что сейчас как-то не так работают, я бы хотела их спросить: а что они сделали для того (я не говорю даже создать систему по выпуску иммунобиологических препаратов), чтобы сохранить те заводы, которые тогда у нас были? И у нас бы не было такой проблемы, потому что мы не были бы в состоянии с начала пандемии. У нас откуда появятся койки, которые 5 лет назад закрывали и реформировали ту медицину, откуда появится кислород? Посмотрите на другие страны - там такая же проблема", - заявила она.

Дополнение

Напомним, по информации Министерства здравоохранения, меньше чем за год противостояния пандемии COVID-19 количество койко-мест для больных коронавирусной инфекцией удалось увеличить с 3500 до 60 000, из которых 56 000 присоединены к кислороду (по состоянию на март 2020 года их количество составляло всего лишь 3500 штук).

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