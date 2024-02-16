Ентузіасти проєкту "The Lost Bass" знайшли і повернули Полу Маккартні його першу бас-гітару, викрадену понад 50 років тому

На горищі в Англії знайшли бас-гітару Пола Маккартні, яку в нього вкрали понад 50 років тому. Інструмент знайшли завдяки міжнародному проєкту The Lost Bass ("Загублений бас"), і вже повернули його першому власнику з The Beatles, пише УНН.

Це новина, на яку ви всі так терпляче чекали. Нарешті, після стількох пошуків і розслідувань, у нас знову є "Lost Bass" Пола. Можете собі уявити, як зрадів Пол, коли почув цю новину! - повідомили в "Lost Bass".

Деталі

Німецький виробник електрогітар Karl Hofner так само оголосив, що першу бас-гітару Пола Маккартні, модель Hofner 500/1 1961 року, яка зникла 51 рік тому, знайдено в рамках міжнародного проєкту The Lost Bass ("Загублений бас").

"Hofner запевнила справжність гітари, і Пол неймовірно вдячний усім, хто в цьому брав участь", - сказано у заяві компанії, опублікованій на сайті Маккартні.

Гітару в оригінальному чохлі знайшли на горищі житлового будинку в Англії. Про це розповіли учасники проєкту The Lost Bass, які шукали гітару Пола з 2018 року.

Легендарний інструмент Пола Маккартні знайшли цілим і в оригінальному футлярі. Однак щоб гітара заграла, потрібен невеликий ремонт. Учасники музичної спільноти впевнені, що команда професіоналів легко впорається з цим завданням.

У Daily Mail звернули увагу, що за два дні до цього, 13 лютого, користувач соцмережі X (колишній твіттер) Руадрі Гост написав, що повернув Полу Маккартні гітару, яка дісталася його друзям і сім'ї у спадок. Гост опублікував фотографії інструмента.

Як раніше писав Sunday Telegraph, востаннє гітару бачили за кілька днів до останнього виступу гурту в 1969 році. Але, як з'ясували учасники The Lost Bass, гітара зникла набагато пізніше - через кілька років.

Під час розслідування учасники проєкту встановили, що гітару вкрали з фургона для перевезення обладнання в районі Ноттінг-Гілл у Лондоні 10 жовтня 1972 року. Вони також з'ясували, що злодій продав гітару господареві пабу в Ноттінг-Гіллі, і навіть змогли простежити переміщення інструменту в наступні роки.

Після публікації The Sunday Telegraph про посики The Lost Bass розповіли й інші світові видання.

У результаті такої реклами хтось із мешканців багатоповерхового будинку на південному узбережжі Англії згадав про стару бас-гітару, яка лежала на горищі. Діставши її, вони зрозуміли, що це. Через кілька днів гітара знову була у Пола Маккартні - повідомили учасники The Lost Bass

Довідково

За даними журналістів свою першу гітару Маккартні купив у Гамбурзі 1961 року приблизно за 30 фунтів стерлінгів. Через кілька років гітара стала резервним басом, але музикант продовжував її використовувати до розпаду The Beatles.

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