Энтузиасты проекта "The Lost Bass" нашли и вернули Полу Маккартни его первую бас-гитару похищенную более 50 лет назад

На чердаке в Англии нашли бас-гитару Пола Маккартни, которую у него украли более 50 лет назад. Инструмент нашли благодаря международному проекту The Lost Bass ("Потерянный бас"), и уже вернули его первому владельцу с The Beatles, пишет УНН.

Это новость, которую вы все так терпеливо ждали. Наконец, после стольких поисков и расследований, у нас снова есть "Lost Bass" Пола. Можете себе представить, как обрадовался Пол, когда услышал эту новость! – сообщили в «Lost Bass».

Детали

Немецкий производитель электрогитар Karl Hofner так же объявил, что первая бас-гитара Пола Маккартни, модель Hofner 500/1 1961 года, пропавшая 51 год назад, найдена в рамках международного проекта The Lost Bass ("Потерянный бас").

"Hofner заверила подлинность гитары, и Пол невероятно признателен всем, кто в этом участвовал", — сказано в заявлении компании, опубликованном на сайте Маккартни.

Гитару в оригинальном чехле нашли на чердаке жилого дома в Англии. Об этом рассказали учасники проекта The Lost Bass, которые искали гитару Пола с 2018 года.

Легендарный инструмент Пола Маккартни нашли целым и в оригинальном футляре. Однако что бы гитара заиграла, потребуется небольшой ремонт. Учасники музыкального сообщества уверенны, что команда профессионалов легко справится с этой задачей.

В Daily Mail обратили внимание, что за два дня до этого, 13 февраля, пользователь соцсети X (бывший твиттер) Руадри Гост написал, что вернул Полу Маккартни гитару, которая досталась его друзьям и семье по наследству. Гост опубликовал фотографии инструмента.

Как ранее писал Sunday Telegraph, в последний раз гитару видели за несколько дней до последнего выступления группы в 1969 году. Но, как выяснили участники The Lost Bass, гитара пропала гораздо позже – спустя несколько лет.

В ходе расследования участники проекта установили, что гитару украли из фургона для перевозки оборудования в районе Ноттинг-Хилл в Лондоне 10 октября 1972 года. Они также выяснили, что вор продал гитару хозяину паба в Ноттинг-Хилле, и даже смогли проследить перемещение инструмента в последующие годы.

После публикации The Sunday Telegraph о посиках The Lost Bass рассказали и другие мировые издания.

В результате такой рекламы кто-то из жителей многоэтажного дома на южном побережье Англии вспомнил о старой бас-гитаре, лежащей на чердаке. Достав ее, они поняли, что это. Через несколько дней гитара снова была у Пола Маккартни!. — сообщили участники The Lost Bass

Справочно

По данным журналистов свою первую гитару Маккартни купил в Гамбурге в 1961 году примерно за 30 фунтов стерлингов. Через пару лет гитара стала резервным басом, но музыкант продолжал ее использовать до распада The Beatles.

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