Енергетики відновили електропостачання для понад 7 тисяч споживачів - Міненерго
Київ • УНН
Енергетики відновили живлення для 7220 споживачів, знеструмлених через бойові дії та техпорушення. 524 населених пункти залишаються без електрики, ситуація в енергосекторі складна через ворожі атаки.
Минулої доби енергетики відновили живлення для 7 220 споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій та технологічних порушень. Сьогодні застосування обмежень електроенергії не планується. Про це повідомляє Міненерго, пише УНН.
Минулої доби енергетики відновили живлення для 7 220 споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій та технологічних порушень. Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються без електропостачання 524 населених пункти,
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Зазначається, що ситуація в енергетичному секторі залишається складною. Масовані ворожі атаки завдали серйозних пошкоджень, і система досі залишається вразливою. Російські війська щодня продовжують обстріли енергетичної інфраструктури, особливо в прифронтових і прикордонних регіонах, де найбільших пошкоджень зазнають підстанції та лінії електропередачі.
Попри це, триває масштабна ремонтна кампанія для відновлення енергооб’єктів. Енергетики працюють, щоб забезпечити стабільність і цілісність енергосистеми та підготувати її до осінньо-зимового періоду.
НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ
Харківська область: внаслідок бойових дій двічі знеструмлювались підстанції та приєднані до них побутові споживачі.Донецька область: через бойові дії короткостроково відключались повітряні лінії.
СТАН МЕРЕЖ
Південний регіон: за минулу добу відключалась високовольтна повітряна лінія, що з’єднує енергосистеми України та Молдови.Північний регіон: з технологічних причин знеструмлювалась підстанція. Споживачі не знеструмлювались.
У Міненерго закликали українців і надалі економно та відповідально споживати електроенергію, особливо в пікові години - з 17:00 до 22:00.
Нагадаємо
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна встигає підготуватись до зимового періоду, незважаючи на складнощі. Ключовим фактором залишаються ворожі обстріли, але вживаються заходи для відновлення та захисту енергосистем.