Энергетики восстановили электроснабжение для более 7 тысяч потребителей - Минэнерго

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 7 220 потребителей, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений. Сегодня применение ограничений электроэнергии не планируется. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 7 220 потребителей, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений. Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются без электроснабжения 524 населенных пункта, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что ситуация в энергетическом секторе остается сложной. Массированные вражеские атаки нанесли серьезные повреждения, и система до сих пор остается уязвимой. Российские войска ежедневно продолжают обстрелы энергетической инфраструктуры, особенно в прифронтовых и приграничных регионах, где наибольшие повреждения получают подстанции и линии электропередачи.

Несмотря на это, продолжается масштабная ремонтная кампания для восстановления энергообъектов. Энергетики работают, чтобы обеспечить стабильность и целостность энергосистемы и подготовить ее к осенне-зимнему периоду.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОБСТРЕЛОВ

Харьковская область: в результате боевых действий дважды обесточивались подстанции и присоединенные к ним бытовые потребители. Донецкая область: из-за боевых действий краткосрочно отключались воздушные линии.

СОСТОЯНИЕ СЕТЕЙ

Южный регион: за минувшие сутки отключалась высоковольтная воздушная линия, соединяющая энергосистемы Украины и Молдовы. Северный регион: по технологическим причинам обесточивалась подстанция. Потребители не обесточивались.

В Минэнерго призвали украинцев и в дальнейшем экономно и ответственно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы - с 17:00 до 22:00.

Напомним,

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина успевает подготовиться к зимнему периоду, несмотря на сложности. Ключевым фактором остаются вражеские обстрелы, но принимаются меры для восстановления и защиты энергосистем.