Энергетики восстановили электроснабжение для более 7 тысяч потребителей - Минэнерго
Киев • УНН
Энергетики восстановили питание для 7220 потребителей, обесточенных из-за боевых действий и технарушений. 524 населенных пункта остаются без электричества, ситуация в энергосекторе сложная из-за вражеских атак.
За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 7 220 потребителей, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений. Сегодня применение ограничений электроэнергии не планируется. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.
За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 7 220 потребителей, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений. Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются без электроснабжения 524 населенных пункта,
Детали
Отмечается, что ситуация в энергетическом секторе остается сложной. Массированные вражеские атаки нанесли серьезные повреждения, и система до сих пор остается уязвимой. Российские войска ежедневно продолжают обстрелы энергетической инфраструктуры, особенно в прифронтовых и приграничных регионах, где наибольшие повреждения получают подстанции и линии электропередачи.
Несмотря на это, продолжается масштабная ремонтная кампания для восстановления энергообъектов. Энергетики работают, чтобы обеспечить стабильность и целостность энергосистемы и подготовить ее к осенне-зимнему периоду.
ПОСЛЕДСТВИЯ ОБСТРЕЛОВ
Харьковская область: в результате боевых действий дважды обесточивались подстанции и присоединенные к ним бытовые потребители. Донецкая область: из-за боевых действий краткосрочно отключались воздушные линии.
СОСТОЯНИЕ СЕТЕЙ
Южный регион: за минувшие сутки отключалась высоковольтная воздушная линия, соединяющая энергосистемы Украины и Молдовы. Северный регион: по технологическим причинам обесточивалась подстанция. Потребители не обесточивались.
В Минэнерго призвали украинцев и в дальнейшем экономно и ответственно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы - с 17:00 до 22:00.
Напомним,
Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина успевает подготовиться к зимнему периоду, несмотря на сложности. Ключевым фактором остаются вражеские обстрелы, но принимаются меры для восстановления и защиты энергосистем.