"Енергоатом" відновив втрачений зв'язок між Запорізькою АЕС та МАГАТЕ

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Як зазначили в "Енергоатомі", дистанційний зв’язок зі своєю Системою спостереження за гарантіями, встановленою на Запорізькій атомній електростанції для моніторингу ядерного матеріалу, МАГАТЕ втратило через відключення загарбниками в Енергодарі всіх українських операторів мобільного зв’язку, зокрема й Vodafone, з яким у Агентства діє контракт на передачу даних.

Попри те, що мобільні мережі вітчизняних операторів і досі не працюють, "Енергоатом" відновив зв'язок між ЗАЕС і МАГАТЕ.

"Всі дані обов'язкового моніторингу передаються, і Агентство підтвердило їх отримання", - йдеться в повідомленні.

Раніше

Як писав УНН, Міжнародне агентство з атомної енергії втратило дистанційне з'єднання зі своїми системами спостереження, встановленими на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).