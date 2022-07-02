"Енергоатом" відновив втрачений зв'язок між Запорізькою АЕС та МАГАТЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Вчора, 1 липня, НАЕК "Енергоатом" власними зусиллями відновив втрачений зв'язок між Запорізькою атомною електростанцією та Міжнародним агентством з атомної енергії. Про це інформує УНН з посиланням на пресслужбу "Енергоатому".
Деталі
Як зазначили в "Енергоатомі", дистанційний зв’язок зі своєю Системою спостереження за гарантіями, встановленою на Запорізькій атомній електростанції для моніторингу ядерного матеріалу, МАГАТЕ втратило через відключення загарбниками в Енергодарі всіх українських операторів мобільного зв’язку, зокрема й Vodafone, з яким у Агентства діє контракт на передачу даних.
Попри те, що мобільні мережі вітчизняних операторів і досі не працюють, "Енергоатом" відновив зв'язок між ЗАЕС і МАГАТЕ.
"Всі дані обов'язкового моніторингу передаються, і Агентство підтвердило їх отримання", - йдеться в повідомленні.
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Як писав УНН, Міжнародне агентство з атомної енергії втратило дистанційне з'єднання зі своїми системами спостереження, встановленими на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).