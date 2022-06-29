МАГАТЕ втратило зв'язок із Запорізькою АЕС

Деталі

Як повідомляється, МАГАТЕ не мало можливості відвідати ЗАЕС із моменту початку військового конфлікту в Україні. Російські війська захопили станцію майже чотири місяці тому, але український персонал продовжує експлуатувати її.

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі раніше висловлював надію організувати та очолити міжнародну місію під керівництвом МАГАТЕ для проведення необхідних заходів щодо ядерної безпеки, охорони та гарантій на ЗАЕС.

"Той факт, що наша дистанційна передача даних щодо гарантій знову не працює - вже вдруге за останній місяць - тільки посилює терміновість відправлення цієї місії", - сказав він.

Зазначається, що раніше цього місяця МАГАТЕ та український оператор станції спільно працювали над відновленням дистанційної передачі даних про гарантії із ЗАЕС до штаб-квартири МАГАТЕ після технічної перерви, що тривала майже два тижні. Дані за цей час також були відновлені.

Проте, за даними агентства, 25 червня зв'язок знову було втрачено через збій у системах зв'язку об'єкта.

МАГАТЕ також зіштовхнулося із проблемою часткової втрати дистанційної передачі даних про гарантії з Чорнобильської АЕС, повідомив генеральний директор.

«Дані про гарантії із систем МАГАТЕ, встановлених на двох об'єктах АЕС, більше не передаються. Проблема, мабуть, пов'язана з гарантійним обладнанням на майданчику, і в цьому випадку технічні фахівці МАГАТЕ повинні вирушити туди, щоб відновити зв'язок, вважає Гроссі.

За винятком ЧАЕС, МАГАТЕ продовжує отримувати дані дистанційних гарантій із трьох інших діючих АЕС України.

Україна сьогодні окремо поінформувала МАГАТЕ, що вісім із 15 ядерних енергетичних реакторів країни наразі підключені до мережі, включаючи два на ЗАЕС, три на Рівненській АЕС, два на Південно-Українській АЕС та один на Хмельницькій АЕС.

Нагадаємо

На початку червня повідомлялося, що російські окупанти активно готують візит Гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі на Запорізьку АЕС.