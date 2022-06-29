МАГАТЭ потеряло связь с Запорожской АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Международное агентство по атомной энергии потеряло дистанционное соединение со своими системами наблюдения, установленными на временно окуппированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сказано в заявлении, опубликованном МАГАТЭ в среду, 29 июня, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, МАГАТЭ не имело возможности посетить ЗАЭС с момента начала военного конфликта в Украине. Российские войска захватили станцию почти четыре месяца назад, но украинский персонал продолжает ее эксплуатировать.
Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси ранее выражал надежду организовать и возглавить международную миссию под руководством МАГАТЭ для проведения необходимых мероприятий по ядерной безопасности, охране и гарантиям на ЗАЭС.
"Тот факт, что наша дистанционная передача данных по гарантиям снова не работает - уже второй раз за последний месяц - только усиливает срочность отправки этой миссии", - сказал он.
Отмечаетсч что ранее в этом месяце МАГАТЭ и украинский оператор станции совместно работали над восстановлением дистанционной передачи данных о гарантиях с ЗАЭС в штаб-квартиру МАГАТЭ после технического перерыва, длившегося почти две недели. Данные за этот период времени также были восстановлены.
Однако, по данным агентства, 25 июня связь снова была потеряна из-за сбоя в системах связи объекта.
МАГАТЭ также столкнулось с проблемой частичной потери дистанционной передачи данных о гарантиях с Чернобыльской АЭС, сообщил генеральный директор.
«Данные о гарантиях с систем МАГАТЭ, установленных на двух объектах АЭС, больше не передаются. Проблема, по-видимому, связана с гарантийным оборудованием на площадке, и в этом случае технические специалисты МАГАТЭ должны отправиться туда, чтобы восстановить связь», считает Гросси.
За исключением ЧАЭС, МАГАТЭ продолжает получать данные дистанционных гарантий с трех других действующих АЭС Украины.
Украина сегодня отдельно проинформировала МАГАТЭ, что восемь из 15 ядерных энергетических реакторов страны в настоящее время подключены к сети, включая два на ЗАЭС, три на Ровенской АЭС, два на Южно-Украинской АЭС и один на Хмельницкой АЭС.
Напомним
В начале июня сообщалось, что российские оккупанты активно готовят визит Гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси на Запорожскую АЭС.