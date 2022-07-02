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"Энергоатом" восстановил утраченную связь между Запорожской АЭС и МАГАТЭ

"Энергоатом" восстановил утраченную связь между Запорожской АЭС и МАГАТЭ

Киев • УНН

 • 103878 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Вчера, 1 июля, НАЭК "Энергоатом" собственными усилиями возобновил утраченную связь между Запорожской атомной электростанцией и Международным агентством по атомной энергии. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

Детали

Как отметили в "Энергоатоме", дистанционная связь со своей Системой наблюдения за гарантиями, установленной на Запорожской атомной электростанции для мониторинга ядерного материала, МАГАТЭ потеряло из-за отключения захватчиками в Энергодаре всех украинских операторов мобильной связи в том числе и Vodafone, с которым у Агентства действует контракт на передачу данных.

Несмотря на то, что мобильные сети отечественных операторов до сих пор не работают, "Энергоатом" возобновил связь между ЗАЭС и МАГАТЭ.

"Все данные обязательного мониторинга передаются, и Агентство подтвердило их получение", – говорится в сообщении.

Ранее

Как писал УНН, Международное агентство по атомной энергии потеряло дистанционное соединение со своими системами наблюдения, установленными на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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