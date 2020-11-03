Енергоатом готовий до створення наглядової ради – Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Органи законодавчої та виконавчої влади повністю забезпечили всі необхідні умови для створення наглядової ради НАЕК "Енергоатом". Про це повідомили у пресслужбі Міненерго, передає УНН.
Там наголосили, що НАЕК "Енергоатом" входить до 15 найбільших державних компаній, у яких має бути проведено реформу корпоративного управління та впроваджено наглядову раду.
У 2016 році відповідним законом були створені умови для впровадження корпоративного управління на державних підприємствах.
У 2017 році Кабінет Міністрів визначив критерії, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов'язковим на державних унітарних підприємствах. Також уряд затвердив порядок утворення наглядової ради та визначив умови відбору незалежних членів наглядових рад та принципи визначення і призначення членами наглядових рад представників держави.
У 2019 році Президент дав завдання уряду вжити заходів стосовно запровадження та забезпечення відповідності стандартам корпоративного управління, затверджених Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), системи управління на найбільших десяти державних компаніях. Уряд дав доручення суб’єктам управління щодо затвердження політики власності, ключових показників ефективності діяльності наглядових рад та індивідуального плану заходів з корпоративного управління державної компанії, у тому числі на ДП "НАЕК "Енергоатом".
Міненерго, у свою чергу, затвердило погоджений керівництвом "Енергоатому" новий статут компанії, який передбачає утворення на державному підприємстві наглядової ради. Крім того, Міністерство своїми наказами затвердило положення про наглядову раду "Енергоатому" та принципи її формування, розповіли у пресслужбі.
28 жовтня оголошено конкурсний відбір кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради НАЕК "Енергоатом".
29 жовтня міністерство направило запит до "Енергоатома" щодо надання в одноденний термін інформації, відповідно до порядку проведення конкурсу на посаду незалежного члена наглядової ради. Після отримання вказаної інформації Міненерго направить лист до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства для оголошення конкурсного відбору на посаду незалежного члена наглядової ради ДП "НАЕК "Енергоатом".
Нагадаємо, раніше у Міненерго повідомляли, що Наглядова рада буде створена раніше, ніж завершиться процес корпоратизації, оскільки останній потребує змін до законодавства з тим, аби гарантувати збереження 100% акцій "Енергоатому" за державою та жорсткі обмеження щодо відчуження майна, яке відноситься до ядерних установок та ядерних матеріалів.
У Міненерго також підкреслили, що жодного варіанту приватизації "Енергоатому" бути не може – українські АЕС мають безапеляційно залишитися у власності держави.