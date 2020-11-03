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Энергоатом готов к созданию наблюдательного совета - Минэнерго

Энергоатом готов к созданию наблюдательного совета - Минэнерго

Киев  •  УНН

 • 14693 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Органы законодательной и исполнительной власти полностью обеспечили все необходимые условия для создания наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом". Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго, передает УНН.

Там отметили, что НАЭК "Энергоатом" входит в 15 крупнейших государственных компаний, в которых должна быть проведена реформа корпоративного управления и внедрен наблюдательный совет.

В 2016 году соответствующим законом были созданы условия для внедрения корпоративного управления на государственных предприятиях.

В 2017 году Кабинет Министров определил критерии, согласно которым образование наблюдательного совета является обязательным на государственных унитарных предприятиях. Также правительство утвердило порядок образования наблюдательного совета и определило условия отбора независимых членов наблюдательных советов и принципы определения и назначения членами наблюдательных советов представителей государства.

В 2019 году Президент дал задание правительству принять меры по внедрению и обеспечению соответствия стандартам корпоративного управления, утвержденных Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), системы управления на крупнейших десяти государственных компаниях. Правительство дало поручение субъектам управления по утверждению политики собственности, ключевых показателей эффективности деятельности наблюдательных советов и индивидуального плана мероприятий по корпоративному управлению государственной компании, в том числе на ГП "НАЭК "Энергоатом".

Минэнерго, в свою очередь, утвердило согласованный руководством "Энергоатома" новый устав компании, который предусматривает создание на государственном предприятии наблюдательного совета. Кроме того, Министерство своими приказами утвердило положение о наблюдательном совете "Энергоатома" и принципы его формирования, рассказали в пресс-службе.

28 октября объявлен конкурсный отбор кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

29 октября министерство направило запрос в "Энергоатом" о предоставлении в однодневный срок информации, в соответствии с порядком проведения конкурса на должность независимого члена наблюдательного совета. После получения указанной информации Минэнерго направит письмо в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства для объявления конкурсного отбора на должность независимого члена наблюдательного совета ГП "НАЭК "Энергоатом".

Напомним, ранее в Минэнерго сообщали, что Наблюдательный совет будет создан раньше, чем завершится процесс корпоратизации, поскольку последний требует изменений в законодательство с тем, чтобы гарантировать сохранение 100% акций "Энергоатома" за государством и жесткие ограничения по отчуждению имущества, относящегося к ядерным установкам и ядерным материалам.

В Минэнерго также подчеркнули, что ни одного варианта приватизации "Энергоатома" быть не может - украинские АЭС должны безапелляционно остаться в собственности государства.

Украинские Национальные Новости

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