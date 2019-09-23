Emmy-2019: список учасників та переможців
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У ніч на 23 вересня в Лос-Анджелесі відбулась щорічна церемонія вручення телевізійної премії “Emmy”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Television Academy.
Як і щороку, в рамках премії оцінювалися ТВ-проекти, які транслювались у період з 31 червня 2018 року по 31 травня 2019 року. Транслював церемонію телеканал Fox.
Лідером премії став всесвітньо відомий телесеріал “Гра престолів”. Серіал був номінований рекордних 32 рази і отримав 12 статуеток, у тому числі “за найкращий драматичний серіал року”.
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Наступним за кількістю статуеток став міні-серіал “Чорнобиль”. Він був номінований 19 разів і отримав 10 статуеток, серед яких за “найкращий серіал року”, а сценариста Крейга Мезіна і режисера Джонана Ренка визнали переможцями у своїх категоріях.
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Статуетку за найкращий комедійний серіал отримав “Флібег” (“Дрянь”), а за найкращий телевізійний фільм — “Бузогриз” (епізод серіалу “Чорне дзеркало”).
Найкращою драматичною акторкою стала Джоді Комер (серіал “Вбиваючи Єву”), актором — Біллі Портел (“Поза”).
Найкращою комедійною акторкою стала Фібі Уоллер-Брідж (серіал “Флібег”), актором — Біл Хейдер (“Барі”).
З повним списком номінантів і переможців у кожній категорії можна ознайомитися на сайті премії “Emmy”.
Нагадаємо, що церемонію вирішили провести без ведучого.