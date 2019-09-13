"Гра престолів" може отримати ще один приквел
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Студія HBO хоче зробити пілотне замовлення на приквел всесвітньо відомого телесеріалу "Гра престолів", який не є одним із вже запланованих спін-офів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deadline.
За даними джерела, цей проект не є шостим спін-офом "Гри престолів". Це новий погляд на світ, який Брайан Когман (американський продюсер і сценарист телебачення, відомий своєю роботою над серіалом "Гра престолів" – ред.) вперше представив в одному з п'яти приквельних сценаріїв "Гри престолыв", виконаних на замовлення каналу HBO у 2017 році, пише видання.
Повідомляється, що події розгортаються за 300 років до початку основних подій серіалу і висвітлює початок кінця Будинку Таргарієнів.
Нагадаємо, ще у червні у Північній Ірландії розпочалися зйомки одного з приквелів "Гри престолів".