"Игра престолов" может получить еще один приквел

По данным источника, этот проект не является шестым спин-офом "Игры престолов". Это новый взгляд на мир, который Брайан Когман (американский продюсер и сценарист телевидения, известный своей работой над сериалом "Игра престолов" - ред.) впервые представил в одном из пяти приквельних сценариев "Игры престолыв", выполненных по заказу канала HBO в 2017 году, пишет издание.

Сообщается, что события разворачиваются за 300 лет до начала основных событий сериала и освещает начало конца Дома Таргариенов.

Напомним, еще в июне в Северной Ирландии начались съемки одного из приквелов "Игры престолов".