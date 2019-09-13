"Игра престолов" может получить еще один приквел
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Студия HBO хочет сделать пилотный заказ на приквел всемирно известного телесериала "Игра престолов", который не является одним из уже запланированных спин-офив. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deadline.
По данным источника, этот проект не является шестым спин-офом "Игры престолов". Это новый взгляд на мир, который Брайан Когман (американский продюсер и сценарист телевидения, известный своей работой над сериалом "Игра престолов" - ред.) впервые представил в одном из пяти приквельних сценариев "Игры престолыв", выполненных по заказу канала HBO в 2017 году, пишет издание.
Сообщается, что события разворачиваются за 300 лет до начала основных событий сериала и освещает начало конца Дома Таргариенов.
Напомним, еще в июне в Северной Ирландии начались съемки одного из приквелов "Игры престолов".