Елітна нерухомість та картини – дружина Порошенка намагається врятувати майно від конфіскації в справі про держзраду чоловіка - ЗМІ

ukenru
09:48 • 5289 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 24344 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 79532 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 116604 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 150433 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 207986 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 168544 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 150452 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124549 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109666 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 115314 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 118745 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 113084 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 117908 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 111967 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 167961 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 166637 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 299241 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 327279 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 262433 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 41966 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 45831 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 113084 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 93897 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 117512 перегляди
Актуальне
Елітна нерухомість та картини – дружина Порошенка намагається врятувати майно від конфіскації в справі про держзраду чоловіка - ЗМІ

Елітна нерухомість та картини – дружина Порошенка намагається врятувати майно від конфіскації в справі про держзраду чоловіка - ЗМІ

Київ • УНН

 • 62277 перегляди

Марина Порошенко оскаржує у Верховному суді арешт нерухомості, частки в десятках компаній та картин чоловіка. Майно арештоване у рамках "вугільної" справи про держзраду.

Дружина підозрюваного у державній зраді Петра Порошенка Марина намагається зняти арешт з десятка компаній та елітної нерухомості чоловіка-олігарха, щоб врятувати його майно. Про це пише видання "Главком", повідомляючи про оскарження в судах Мариною Порошенко арешту майна та компаній лідера "Євросолідарності".

"Депутатка Київради, Марина Порошенко оскаржила арешт майна свого чоловіка, накладений у рамках "вугільної" справи, за якою Петру Порошенку висунуті звинувачення за тяжкими статтями "Державна зрада" і "сприяння у створенні терористичної організації". Колишня перша леді вже дійшла у своїй боротьбі за статки до Верховного суду. Ключовий аргумент дружини колишнього президента: майно, яке опинилося під арештом на початку січня 2022-го, "набуто під час шлюбу з Петром Порошенком, а отже, апелянтка є також власником майна", - пише Главком.

Image

Після невдачі в апеляції через пропуск термінів оскарження, Марина Порошенко звернулась до Верховного суду, засідання якого заплановано на 10 червня 2025 року. Журналісти наводять перелік арештованого майна та активів Петра Порошенка у рамках "вугільної" справи, за які бореться його дружина.

"Квартира загальною площею 134,06 кв. м у Києві; житловий будинок з трьома альтанками, котельнею, двома гаражами, будинком охорони загальною площею 1331,7 кв. м у Козині під Києвом; дві земельні ділянки загальною площею 3,8 га; частки в інвестиційному фонді "Прайм Ессетс Кепітал", ПрАТ "Київський завод експериментальних конструкцій", страховій компанії "Країна", "Міжнародному інвестиційному банку" та ще десятках компаній; 42 картини тощо", - пише Главком.

Image

Як відомо, Порошенко обвинувачується за статтями 111 ККУ (державна зрада) та статті 258-3 ККУ (створення терористичної групи чи організації та сприяння їм). За версією слідства, за часи президентства Порошенка, він, Медведчук, Кузяра і Демчишин організували купівлю вугілля на державних шахтах, які перебували під контролем російських найманців та терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР". Порошенко виконував координаційну роль, у тому числі впливав на кадрові питання у вищих ешелонах влади. Крім цього, він створював передумови, аби повернутися до постачань вугілля з Донбасу, який вже був окупований, замість поставок альтернативного вугілля із закордону.

Загалом Україна заплатила на рахунки захопленими терористами "Луганськвугілля" та "Шахти імені Кисельова" 205,3 млн грн. Ще понад 3,16 млрд грн сплачено готівкою. Таким чином: Порошенко, Медведчук, Демчишин і Кузяра та інші невстановлені слідством особи "умисними діями здійснили сприяння діяльності терористичних організацій "Л/ДНР"…, поставивши енергетичну сферу України в залежність від Росії та терористичних організацій "Л/ДНР", чим підірвали економічну безпеку держави, позбавивши її можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів", - йдеться у матеріалах ДБР.

Як повідомлялось раніше, триває національний збір підписів за накладення санкцій проти Петра Порошенка за те, що "є співзасновником проросійської Партії регіонів (разом з Азаровим); сприяв розбудові РПЦ в Україні (багаторічний спонсор та паламар УПЦ МП);  забезпечував українське громадянство російським олігархам (Новинський); в уряді Азарова-Януковича лобіював Харківські угоди (ЧФ в Криму); фінансував терористів, купуючи вугілля з ОРДЛО (Роттердам +); торгував у війну з росією (Липецька фабрика, Богдан в рф тощо); разом з Медведчуком та росіянами вкрали нафтопровід у держави; підозрюваний за статтею держзрада".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Політика
verkhovnyi-sud-ukrainyВерховний Суд України
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами