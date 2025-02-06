Елітна нерухомість та картини – дружина Порошенка намагається врятувати майно від конфіскації в справі про держзраду чоловіка - ЗМІ

Дружина підозрюваного у державній зраді Петра Порошенка Марина намагається зняти арешт з десятка компаній та елітної нерухомості чоловіка-олігарха, щоб врятувати його майно. Про це пише видання "Главком", повідомляючи про оскарження в судах Мариною Порошенко арешту майна та компаній лідера "Євросолідарності".

"Депутатка Київради, Марина Порошенко оскаржила арешт майна свого чоловіка, накладений у рамках "вугільної" справи, за якою Петру Порошенку висунуті звинувачення за тяжкими статтями "Державна зрада" і "сприяння у створенні терористичної організації". Колишня перша леді вже дійшла у своїй боротьбі за статки до Верховного суду. Ключовий аргумент дружини колишнього президента: майно, яке опинилося під арештом на початку січня 2022-го, "набуто під час шлюбу з Петром Порошенком, а отже, апелянтка є також власником майна", - пише Главком.

Після невдачі в апеляції через пропуск термінів оскарження, Марина Порошенко звернулась до Верховного суду, засідання якого заплановано на 10 червня 2025 року. Журналісти наводять перелік арештованого майна та активів Петра Порошенка у рамках "вугільної" справи, за які бореться його дружина.

"Квартира загальною площею 134,06 кв. м у Києві; житловий будинок з трьома альтанками, котельнею, двома гаражами, будинком охорони загальною площею 1331,7 кв. м у Козині під Києвом; дві земельні ділянки загальною площею 3,8 га; частки в інвестиційному фонді "Прайм Ессетс Кепітал", ПрАТ "Київський завод експериментальних конструкцій", страховій компанії "Країна", "Міжнародному інвестиційному банку" та ще десятках компаній; 42 картини тощо", - пише Главком.

Як відомо, Порошенко обвинувачується за статтями 111 ККУ (державна зрада) та статті 258-3 ККУ (створення терористичної групи чи організації та сприяння їм). За версією слідства, за часи президентства Порошенка, він, Медведчук, Кузяра і Демчишин організували купівлю вугілля на державних шахтах, які перебували під контролем російських найманців та терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР". Порошенко виконував координаційну роль, у тому числі впливав на кадрові питання у вищих ешелонах влади. Крім цього, він створював передумови, аби повернутися до постачань вугілля з Донбасу, який вже був окупований, замість поставок альтернативного вугілля із закордону.

Загалом Україна заплатила на рахунки захопленими терористами "Луганськвугілля" та "Шахти імені Кисельова" 205,3 млн грн. Ще понад 3,16 млрд грн сплачено готівкою. Таким чином: Порошенко, Медведчук, Демчишин і Кузяра та інші невстановлені слідством особи "умисними діями здійснили сприяння діяльності терористичних організацій "Л/ДНР"…, поставивши енергетичну сферу України в залежність від Росії та терористичних організацій "Л/ДНР", чим підірвали економічну безпеку держави, позбавивши її можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів", - йдеться у матеріалах ДБР.

Як повідомлялось раніше, триває національний збір підписів за накладення санкцій проти Петра Порошенка за те, що "є співзасновником проросійської Партії регіонів (разом з Азаровим); сприяв розбудові РПЦ в Україні (багаторічний спонсор та паламар УПЦ МП); забезпечував українське громадянство російським олігархам (Новинський); в уряді Азарова-Януковича лобіював Харківські угоди (ЧФ в Криму); фінансував терористів, купуючи вугілля з ОРДЛО (Роттердам +); торгував у війну з росією (Липецька фабрика, Богдан в рф тощо); разом з Медведчуком та росіянами вкрали нафтопровід у держави; підозрюваний за статтею держзрада".