Елемент гібридної війни: у кіберполіції назвали повідомлення про витік даних із порталу "Дія" фейком
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Інформація про витік даних із порталу "Дія" не відповідає дійсності. Подібні інформаційні фейки є нічим іншим як елементом гібридної війни та спробою дестабілізувати ситуацію в державі, передає УНН із посиланням на Департамент кіберполіції.
Деталі
Інформація щодо можливого витоку даних із порталу “Дія” почала поширюватися після того, як у мережі Інтернет користувач на одному з форумів опублікував оголошення про продаж бази даних, повідомили правоохоронці.
Появу такого оголошення одразу почали пов‘язувати з кібератакою на державні веб-ресурси, що відбулася вночі з 13 на 14 січня.
“Утім інформація щодо злому порталу „Дія“ не відповідає дійсності”, — йдеться у повідомленні.
Додамо
Більше того — Кіберполіція, Держспецзв’язку та СБУ об’єднали зусилля та разом із міжнародними експертами встановлюють джерела походження кібератаки. А для належного реагування на подібні ситуації організовано постійний моніторинг фактів продажу баз даних із будь-яких ресурсів.
Нагадаємо
Соціальні мережі розповсюджують інформацію стосовно “зливу” даних мільйонів українців із додатку “Дія”. Як повідомляють користувачі соціальних мереж, на одному з форумів виставили на продаж базу з 13,5 млн записів.