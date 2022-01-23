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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Елемент гібридної війни: у кіберполіції назвали повідомлення про витік даних із порталу "Дія" фейком

Елемент гібридної війни: у кіберполіції назвали повідомлення про витік даних із порталу "Дія" фейком

Київ • УНН

 • 13153 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Інформація про витік даних із порталу "Дія" не відповідає дійсності. Подібні інформаційні фейки є нічим іншим як елементом гібридної війни та спробою дестабілізувати ситуацію в державі, передає УНН із посиланням на Департамент кіберполіції.

Деталі

Інформація щодо можливого витоку даних із порталу “Дія” почала поширюватися після того, як у мережі Інтернет користувач на одному з форумів опублікував оголошення про продаж бази даних, повідомили правоохоронці.

Появу такого оголошення одразу почали пов‘язувати з кібератакою на державні веб-ресурси, що відбулася вночі з 13 на 14 січня.

“Утім інформація щодо злому порталу „Дія“ не відповідає дійсності”, — йдеться у повідомленні.

Додамо

Більше того — Кіберполіція, Держспецзв’язку та СБУ об’єднали зусилля та разом із міжнародними експертами встановлюють джерела походження кібератаки. А для належного реагування на подібні ситуації організовано постійний моніторинг фактів продажу баз даних із будь-яких ресурсів.

Нагадаємо

Соціальні мережі розповсюджують інформацію стосовно “зливу” даних мільйонів українців із додатку “Дія”. Як повідомляють користувачі соціальних мереж, на одному з форумів виставили на продаж базу з 13,5 млн записів.

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