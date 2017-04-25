Електропостачання в "ЛНР" буде відновлене після погашення боргів – І.Насалик

"Якщо платежі відбудуться і борг буде погашений, то ми відновимо поставку електроенергії", - сказав І.Насалик.

"Україна по перетоках передавала 4,5 млн кВт/годин кожну добу, тобто умовно – це 6 млн, тобто по місяцю – це 180 млн, по року. Як ви розумієте - це більше 2 млрд, які не оплачувалися",- сказав І.Насалик.

За його словами борги за оплату енергопостачання на тимчасово окуповану територію Луганської області почали накопичуватися з 2014 року, а останні два місяці оплата електроенергії взагалі не проводилася.

"Більше того, не тільки контрольована територія забезпечувала неконтрольовану електроенергією. По шахті "Побєда" в тому числі і росіяни забезпечували неконтрольовану територію", - уточнив І.Насалик.

За його словами, вчора о 23:00 на неконтрольованій території були відключені лінії електропередач, які йдуть на контрольовану територію "Михайлівка".

"І от ми цілу добу спільно, плече в плече, починаючи з 6:00 з головою ОДА паном Гарбузом вирішували питання, щоб забезпечити повністю всіх мешканців Луганської області електроенергією і нам це вдалося зробити", - сказав міністр.

Нагадаємо, І.Насалик запевнив, що припинення енергопостачання в "ЛНР" - не політичне рішення.

Як повідомляв УНН, Україна зупинила подачу електроенергії в ОРЛО.