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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 21030 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 81746 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 141665 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111356 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113130 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 13:46 • 110330 просмотра

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Электроснабжение в "ЛНР" будет возобновлено после погашения долгов - И.Насалик

Электроснабжение в "ЛНР" будет возобновлено после погашения долгов - И.Насалик

Киев  •  УНН

 • 8431 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Электроснабжение на временно оккупированную территорию Луганской области будет восстановлено сразу после погашения долгов. Об этом в эфире "112 Украина" заявил Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает УНН.

"Если платежи состоятся и долг будет погашен, то мы восстановим поставку электроэнергии", - сказал И.Насалик.

"Украина по перетоках передавала 4,5 млн кВт / час каждые сутки, то есть условно - это 6 млн, то есть по месяцу - это 180 млн, по году. Как вы понимаете - это больше 2 млрд, не оплачивались", - сказал И .Насалик.

По его словам долги за оплату энергоснабжения на временно оккупированную территорию Луганской области начали накапливаться с 2014 года, а последние два месяца оплата электроэнергии вообще не проводилась.

"Более того, не только контролируемая территория обеспечивала неконтролируемую электроэнергией. По шахте "Победа" в том числе и русские обеспечивали неконтролируемую территорию", - уточнил И.Насалик.

По его словам, вчера в 23:00 на неконтролируемой территории были отключены линии электропередач, которые идут на контролируемую территорию "Михайловка".

"И вот мы целые сутки вместе, плечом к плечу, начиная с 6:00 с председателем ОГА господином Гарбузом решали вопрос, чтобы обеспечить абсолютно всех жителей Луганской области электроэнергией и нам это удалось сделать", - сказал министр.

Напомним, И.Насалик заверил, что прекращение энергоснабжения в "ЛНР" - не политический решение.

Как сообщал УНН, Украина остановила подачу электроэнергии в ОРЛО.

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