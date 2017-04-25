Электроснабжение в "ЛНР" будет возобновлено после погашения долгов - И.Насалик

"Если платежи состоятся и долг будет погашен, то мы восстановим поставку электроэнергии", - сказал И.Насалик.

"Украина по перетоках передавала 4,5 млн кВт / час каждые сутки, то есть условно - это 6 млн, то есть по месяцу - это 180 млн, по году. Как вы понимаете - это больше 2 млрд, не оплачивались", - сказал И .Насалик.

По его словам долги за оплату энергоснабжения на временно оккупированную территорию Луганской области начали накапливаться с 2014 года, а последние два месяца оплата электроэнергии вообще не проводилась.

"Более того, не только контролируемая территория обеспечивала неконтролируемую электроэнергией. По шахте "Победа" в том числе и русские обеспечивали неконтролируемую территорию", - уточнил И.Насалик.

По его словам, вчера в 23:00 на неконтролируемой территории были отключены линии электропередач, которые идут на контролируемую территорию "Михайловка".

"И вот мы целые сутки вместе, плечом к плечу, начиная с 6:00 с председателем ОГА господином Гарбузом решали вопрос, чтобы обеспечить абсолютно всех жителей Луганской области электроэнергией и нам это удалось сделать", - сказал министр.

Напомним, И.Насалик заверил, что прекращение энергоснабжения в "ЛНР" - не политический решение.

Как сообщал УНН, Украина остановила подачу электроэнергии в ОРЛО.