Електроенергія відсутня у 40%, відновити пошкодження після атаки рф в Конотопі поки неможливо - міський голова
Київ • УНН
Після російської атаки 40% Конотопа залишається без електроенергії. Енергетики не мають ресурсів для відновлення, пошкоджено 11 багатоповерхівок та трамвайну колію.
Ситуація з електропостачанням у місті Конотоп, Сумської області наразі залишається складною. З моменту російської атаки в ніч на 12 вересня близько 40% міста лишається без світла, - фахівці не мають необхідного ресурсу для відновлювальних робіт, заявив мер Контопа Артем Семеніхін. Передає УНН зі посиланням на Суспільне.
Деталі
Відповідно до заяви міського голови Контопа, електроенергія в місті є приблизно, у більшій половині користувачів. Але за словами посадовця, "десь у 40% немає електропостачання з моменту атаки".
Наші енергетики не мають необхідного ресурсу, який їм потрібен, щоб відновити пошкодження
Міський голова Контопа також прокоментував, що у місті з транспортом:
Є пошкодження трамвайної колії і недостатньо напруги в мережі, щоб запустити трамвайні вагони
Довідка
За його попередньою інформацією, відомо про 11 пошкоджених багатоповерхівок. Підрахунок збитків триває.
Нагадаємо
УНН передавав, що внаслідок російської атаки дронами на Конотоп, постраждало 14 осіб, пошкоджено будинки та інфраструктуру. У місті відсутня електроенергія, вода подається погодинно, є проблеми з фінансуванням ремонтних робіт.
У Конотопі пошкоджено енергетичну інфраструктуру, навчальні та медичні заклади.