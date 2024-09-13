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Електроенергія відсутня у 40%, відновити пошкодження після атаки рф в Конотопі поки неможливо - міський голова

Київ • УНН

 • 12365 перегляди

Після російської атаки 40% Конотопа залишається без електроенергії. Енергетики не мають ресурсів для відновлення, пошкоджено 11 багатоповерхівок та трамвайну колію.

Ситуація з електропостачанням у місті Конотоп, Сумської області наразі залишається складною. З моменту російської атаки в ніч на 12 вересня близько 40% міста лишається без світла, - фахівці не мають необхідного ресурсу для відновлювальних робіт, заявив мер Контопа Артем Семеніхін. Передає УНН зі посиланням на Суспільне.

Деталі

Відповідно до заяви міського голови Контопа, електроенергія в місті є приблизно, у більшій половині користувачів. Але за словами посадовця, "десь у 40% немає електропостачання з моменту атаки".

Наші енергетики не мають необхідного ресурсу, який їм потрібен, щоб відновити пошкодження

– зауважив Артем Семеніхін.

Міський голова Контопа також прокоментував, що у місті з транспортом:

Є пошкодження трамвайної колії і недостатньо напруги в мережі, щоб запустити трамвайні вагони

- зазначив Семеніхін.

Довідка

За його попередньою інформацією, відомо про 11 пошкоджених багатоповерхівок. Підрахунок збитків триває.

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Нагадаємо

УНН передавав, що внаслідок російської атаки дронами на Конотоп, постраждало 14 осіб, пошкоджено будинки та інфраструктуру. У місті відсутня електроенергія, вода подається погодинно, є проблеми з фінансуванням ремонтних робіт.

У Конотопі пошкоджено енергетичну інфраструктуру, навчальні та медичні заклади.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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