Электроэнергия отсутствует у 40%, восстановить повреждения после атаки рф в Конотопе пока невозможно - городской голова

Ситуация с электроснабжением в городе Конотоп, Сумской области пока остается сложной. С момента российской атаки в ночь на 12 сентября около 40% города остается без света, - специалисты не имеют необходимого ресурса для восстановительных работ, заявил мэр Контопа Артем Семенихин. Передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Детали

Согласно заявлению городского головы Контопа, электроэнергия в городе есть примерно, в большей половине пользователей. Но по словам чиновника, «где-то в 40% нет электроснабжения с момента атаки».

Наши энергетики не имеют необходимого ресурса, который им нужен, чтобы восстановить повреждения - отметил Артем Семенихин.

Городской голова Контопа также прокомментировал, что в городе с транспортом:

Есть повреждения трамвайного пути и недостаточно напряжения в сети, чтобы запустить трамвайные вагоны - отметил Семенихин.

Справка

По его предварительной информации, известно об 11 поврежденных многоэтажках. Подсчет убытков продолжается.

Напомним,

УНН передавал, что в результате российской атаки дронами на Конотоп, пострадали 14 человек, повреждены дома и инфраструктура. В городе отсутствует электроэнергия, вода подается почасово, есть проблемы с финансированием ремонтных работ.

В Конотопе повреждена энергетическая инфраструктура, учебные и медицинские учреждения.