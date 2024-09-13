Электроэнергия отсутствует у 40%, восстановить повреждения после атаки рф в Конотопе пока невозможно - городской голова
Киев • УНН
После российской атаки 40% Конотопа остается без электроэнергии. Энергетики не имеют ресурсов для восстановления, повреждены 11 многоэтажек и трамвайные пути.
Ситуация с электроснабжением в городе Конотоп, Сумской области пока остается сложной. С момента российской атаки в ночь на 12 сентября около 40% города остается без света, - специалисты не имеют необходимого ресурса для восстановительных работ, заявил мэр Контопа Артем Семенихин. Передает УНН со ссылкой на Суспільне.
Детали
Согласно заявлению городского головы Контопа, электроэнергия в городе есть примерно, в большей половине пользователей. Но по словам чиновника, «где-то в 40% нет электроснабжения с момента атаки».
Наши энергетики не имеют необходимого ресурса, который им нужен, чтобы восстановить повреждения
Городской голова Контопа также прокомментировал, что в городе с транспортом:
Есть повреждения трамвайного пути и недостаточно напряжения в сети, чтобы запустить трамвайные вагоны
Справка
По его предварительной информации, известно об 11 поврежденных многоэтажках. Подсчет убытков продолжается.
Напомним,
УНН передавал, что в результате российской атаки дронами на Конотоп, пострадали 14 человек, повреждены дома и инфраструктура. В городе отсутствует электроэнергия, вода подается почасово, есть проблемы с финансированием ремонтных работ.
В Конотопе повреждена энергетическая инфраструктура, учебные и медицинские учреждения.