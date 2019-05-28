Електричка з пасажирами задимилася у Запорізькій області
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У Запорізькій області в електропоїзді сталося задимлення через коротке замикання проводки. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС в області.
Так, 28 травня об 11:15 до рятувальників надійшло повідомлення про задимлення в електропоїзді біля північного переїзду станції Пришиб Михайлівського району.
"Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у четвертому вагоні електропоїзду сталось коротке замикання електропроводки без подальшого горіння. Внаслідок події ніхто не постраждав. Пасажири покинули вагони самостійно", - йдеться в повідомленні.
За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Нагадаємо, у Хмельницькій області сталася пожежа в електропоїзді "Волочиськ-Хмельницький", який здійснював відстій.