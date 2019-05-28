Электричка с пассажирами задымилась в Запорожской области
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В Запорожской области в электропоезде произошло задымление из-за короткого замыкания проводки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.
Так, 28 мая в 11:15 к спасателям поступило сообщение о задымлении в электропоезде возле северного переезда станции Пришиб Михайловского района.
"Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что в четвертом вагоне электропоезда произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения. В результате происшествия никто не пострадал. Пассажиры покинули вагоны самостоятельно", - говорится в сообщении.
По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.
Напомним, в Хмельницкой области произошла пожар в электропоезде "Волочиск-Хмельницкий", который осуществлял отстой.