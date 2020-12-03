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Експрезиденти США готові публічно зробити щеплення від COVID-19

Експрезиденти США готові публічно зробити щеплення від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Колишні президенти Сполучених Штатів Америки - Барак Обама, Джордж Буш та Білл Клінтон - згодилися публічно зробити щеплення від COVID-19 для її популяризації. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

“Колишні президенти (США - ред.) Барак Обама, Джордж Буш та Білл Клінтон погодилися зробити на камеру щеплення від COVID-19, щоб підвищити впевненість громадськості у безпеці вакцини, як тільки Адміністрація США з питань харчових продуктів і медикаментів дозволить її”, - повідомили у ЗМІ.

Вказано, що президент Джордж Буш стане в чергу на вакцинацію, оскільки спершу їх зроблять пріоритетним групам населення, і коли вона підійде - зробить щеплення на камеру. Так само вчинить Білл Клінтон та Барак Обама.

Зазначається, що наразі невідома позиція щодо вакцинації ще одного колишнього президента, Джиммі Картера.

Нагадаємо, до США вже прибула перша "масова" партія вакцини Pfizer, яку наразі схвалила Велика Британія.

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