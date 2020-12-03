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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 25856 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 83817 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 102042 просмотра

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Экс-президенты США готовы публично сделать прививку от COVID-19

Экс-президенты США готовы публично сделать прививку от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11119 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Бывшие президенты Соединенных Штатов Америки - Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон - согласились публично сделать прививку от COVID-19 для ее популяризации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

"Бывшие президенты (США - ред.) Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон согласились сделать на камеру прививки от COVID-19, чтобы повысить уверенность общественности в безопасности вакцины, как только Администрация США по вопросам пищевых продуктов и медикаментов позволит ее", - сообщили в СМИ.

Указано, что президент Джордж Буш станет в очередь на вакцинацию, поскольку сначала их сделают приоритетным группам населения, и когда она подойдет - сделает прививки на камеру. Так же поступит Билл Клинтон и Барак Обама.

Отмечается, что пока неизвестна позиция по вакцинации еще одного бывшего президента Джимми Картера.

Напомним, в США уже прибыла первая "массовая" партия вакцины Pfizer, которую сейчас одобрила Великобритания.

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