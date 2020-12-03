Экс-президенты США готовы публично сделать прививку от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Бывшие президенты Соединенных Штатов Америки - Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон - согласились публично сделать прививку от COVID-19 для ее популяризации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Бывшие президенты (США - ред.) Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон согласились сделать на камеру прививки от COVID-19, чтобы повысить уверенность общественности в безопасности вакцины, как только Администрация США по вопросам пищевых продуктов и медикаментов позволит ее", - сообщили в СМИ.
Указано, что президент Джордж Буш станет в очередь на вакцинацию, поскольку сначала их сделают приоритетным группам населения, и когда она подойдет - сделает прививки на камеру. Так же поступит Билл Клинтон и Барак Обама.
Отмечается, что пока неизвестна позиция по вакцинации еще одного бывшего президента Джимми Картера.
Напомним, в США уже прибыла первая "массовая" партия вакцины Pfizer, которую сейчас одобрила Великобритания.