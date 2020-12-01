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До США прибула перша "масова" партія вакцини Pfizer

До США прибула перша "масова" партія вакцини Pfizer

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. У США прибула перша "масова авіаційна доставка" вакцини Pfizer від коронавірусної хвороби COVID-19, передає УНН із посиланням на CNBC.

Так, Федеральне управління цивільної авіації (FAA) США заявило, що отримало "перше масове авіаперевезення" вакцин проти коронавірусу.

За словами джерел CNBC, ознайомлених із цим питанням, авіакомпанія United Airlines у п'ятницю доставила вакцину Pfizer від COVID-19 із Брюсселя до міжнародного аеропорту Чикаго "О'Хара".

Відзначається, що управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів ще не схвалило вакцину.

Раніше компанія Pfizer, яка розробила свою вакцину за допомогою німецької біотехнологічної компанї BioNTech, і фармацевти з Moderna заявили, що недавні випробування показують, що кожна з їхніх вакцин більш ніж на 90% ефективна у запобіганні COVID-19.

За інформацією джерел, рейс United Airlines, про який вперше повідомили у The Wall Street Journal, потребував спеціального дозволу федеральних регулюючих органів на перевезення більшої кількості сухого льоду, ніж зазвичай дозволено. Такі заходи знадобилися, так як вакцини Pfizer зберігаються в умовах мінусових температур.

Також вказується, що минулого місяця FAA було створено спеціальну групу, яка займається "безпечним, швидким і ефективним транспортуванням вакцин".

"Деякі вакцини потребують постійних низьких температурах під час транспортування, для чого у деяких випадках потрібен сухий лід - небезпечний матеріал... FAA працює із виробниками, авіаперевізниками та керівництвом аеропортів, щоб надати рекомендації щодо виконання поточних нормативних вимог для безпечного перевезення великої кількості сухого льоду у вантажних літаках", - йдеться у заяві FAA.

Повідомляється також, що і інші авіакомпанії також готуються до відправки вакцин.

Як повідомляв УНН, американці зможуть ще до Різдва розраховувати на щеплення від коронавірусу двома першими вакцинами.

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