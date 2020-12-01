В США прибыла первая "массовая" партия вакцины Pfizer
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В США прибыла первая "массовая авиационная доставка" вакцины Pfizer от коронавирусной болезни COVID-19, передает УНН со ссылкой на CNBC.
Так, Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США заявило, что получило "первую массовую авиаперевозку" вакцин против коронавируса.
По словам источников CNBC, ознакомленных с этим вопросом, авиакомпания United Airlines в пятницу доставила вакцину Pfizer от COVID-19 из Брюсселя в международный аэропорт Чикаго "О'Хара".
Отмечается, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов еще не одобрило вакцину.
Ранее компания Pfizer, которая разработала свою вакцину с помощью немецкой биотехнологической компании BioNTech, и фармацевты с Moderna заявили, что недавние испытания показывают, что каждая из их вакцин более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19.
По информации источников, рейс United Airlines, о котором впервые сообщили в The Wall Street Journal, потребовал специального разрешения федеральных регулирующих органов на перевозку большего количества сухого льда, чем обычно разрешено. Такие меры понадобились, так как вакцины Pfizer хранятся в условиях минусовых температур.
Также указывается, что в прошлом месяце FAA была создана специальная группа, которая занимается "безопасной, быстрой и эффективной транспортировкой вакцин".
"Некоторые вакцины требуют постоянных низких температурах во время транспортировки, для чего в некоторых случаях требуется сухой лед - опасный материал... FAA работает с производителями, перевозчиками и руководством аэропортов, чтобы дать рекомендации по выполнению текущих нормативных требований для безопасной перевозки большого количества сухого льда в грузовых самолетах", - говорится в заявлении FAA.
Сообщается также, что и другие авиакомпании также готовятся к отправке вакцин.
Как сообщал УНН, американцы смогут еще до Рождества рассчитывать на прививку от коронавируса двумя первыми вакцинами.