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Експрезидента Зімбабве Мугабе поховають у мавзолеї

Експрезидента Зімбабве Мугабе поховають у мавзолеї

Київ • УНН

 • 7971 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. Експрезидента Зімбабве Роберта Мугабе поховають у спеціально спорудженому мавзолеї, який побудують протягом місяця. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegraph.

14 вересня на національному стадіоні столиці Зімбабве Хараре пройшла церемонія прощання з колишнім президентом.

Перед цим між владою та частиною родичів Мугабе виникла суперечка, де і як ховати колишнього лідера країни.

Представники влади хотіли поховати його в Акрі Героїв — цвинтарі, яке відкрив сам Мугабе. Раніше там була похована дружина експрезидента Саллі Мугабе.

Нагадаємо, колишній лідер Зімбабве Роберт Мугабе помер 6 вересня у віці 95 років.

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