Експрезидента Зімбабве Мугабе поховають у мавзолеї
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Експрезидента Зімбабве Роберта Мугабе поховають у спеціально спорудженому мавзолеї, який побудують протягом місяця. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegraph.
14 вересня на національному стадіоні столиці Зімбабве Хараре пройшла церемонія прощання з колишнім президентом.
Перед цим між владою та частиною родичів Мугабе виникла суперечка, де і як ховати колишнього лідера країни.
Представники влади хотіли поховати його в Акрі Героїв — цвинтарі, яке відкрив сам Мугабе. Раніше там була похована дружина експрезидента Саллі Мугабе.
Нагадаємо, колишній лідер Зімбабве Роберт Мугабе помер 6 вересня у віці 95 років.