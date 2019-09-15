Бывшего президента Зимбабве Мугабе похоронят в мавзолее

14 сентября на национальном стадионе столицы Зимбабве Хараре прошла церемония прощания с бывшим президентом.

Перед этим между властью и частью родственников Мугабе возник спор, где и как хоронить бывшего лидера страны.

Представители власти хотели похоронить его в Акре Героев - кладбище, которое открыл сам Мугабе. Раньше там была похоронена жена президента Салли Мугабе.

Напомним, бывший лидер Зимбабве Роберт Мугабе умер 6 сентября в возрасте 95 лет.