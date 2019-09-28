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Експрезидент Молдови заперечує свою провину в розкраданні 1 млрд євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Колишній президент Молдови Петро Лучинський, якого напередодні допитали у гучній справі про виведення з банків країни 1 млрд євро, заперечує причетність до цього злочину, повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.

Експрезидент Молдови заперечує свою провину в розкраданні 1 млрд євро

"Судячи з розкрутки всієї цієї ситуації, комусь потрібен не результат, а ажіотаж, побільше гучних імен. Я заперечую будь-яку свою причетність до цієї ситуації", - цитує його заяву молдавське агентство Ipn.md.

Лучинський підкреслив, що не брав кредитів в причетних до розкрадання банках, не мав у них рахунків.

"Все, що відбувається переконує мене - це кампанія проти моєї сім'ї. Почалося з переслідування в Румунії мого сина Сергія, потім взялися за Кирила, тепер і за мене. Вони хочуть очорнити мене, але правда візьме гору", - зазначив Лучинський.

Зазначимо, старший син колишнього президента - Сергій Лучинський був затриманий в Румунії в 2015 році за звинуваченням у шантажі і вимаганні 1 млн євро у румунського бізнесмена. Але потім його помістили під домашній арешт, а потім відпустили. Молодшого сина Кирила Лучинського засудили в минулому році в Молдові на 5,5 років в'язниці з конфіскацією майна за звинуваченням у відмиванні грошей. Однак, він своєї провини не визнав і оскаржив вирок, який, за його словами, було винесено з "політичних мотивів".

Нагадаємо, Молдова вимагає від Росії виведення військових з Придністров’я.

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