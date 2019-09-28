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Экс-президент Молдовы отрицает свою вину в хищении 1 млрд евро

Киев • УНН

 • 15138 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Бывший президент Молдовы Петр Лучинский, которого накануне допросили по громкому делу о выводе из банков страны 1 млрд евро, отрицает причастность к этому преступлению, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Экс-президент Молдовы отрицает свою вину в хищении 1 млрд евро

"Судя по раскрутке всей этой ситуации, кому-то нужен не результат, а ажиотаж, побольше громких имен. Я отрицаю любую свою причастность к этой ситуации", - цитирует его заявление молдавское агентство Ipn.md.

Лучинский подчеркнул, что не брал кредитов в причастных к хищению банках, не имел в них счетов.

"Все, что происходит убеждает меня - это кампания против моей семьи. Началось с преследования в Румынии моего сына Сергея, потом взялись за Кирилла, теперь и меня. Они хотят очернить меня, но правда восторжествует", - отметил Лучинский.

Отметим, старший сын бывшего президента - Сергей Лучинский был задержан в Румынии в 2015 году по обвинению в шантаже и вымогательстве 1 млн евро у румынского бизнесмена. Но потом его поместили под домашний арест, а затем отпустили. Младшего сына Кирилла Лучинского осудили в прошлом году в Молдове на 5,5 лет тюрьмы с конфискацией имущества по обвинению в отмывании денег. Однако, он своей вины не признал и обжаловал приговор, который, по его словам, был вынесен по "политическим мотивам".

Напомним, Молдова требует от России вывода военных из Приднестровья.

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