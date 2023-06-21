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Експосадовцю російського «Газпрому» оголосили підозру в посяганні на територіальну цілісність України

Київ • УНН

 • 902017 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Колишньому співробітнику російської компанії «Газпром» заочно повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Про це повідомляє Офіс генпрокурора України, пише УНН.

Експосадовцю російського «Газпрому» оголосили підозру в посяганні на територіальну цілісність України

Цитата

“За даними слідства, у грудні 2018 року представник держави-агресора вирішив знайти собі місце у “владних кабінетах” псевдореспубліки “днр”. Експосадовець російського “Газпрому” приїхав з м. Ростова-на-Дону до тимчасово окупованого м. Донецька. Обговоривши перспективи й умови свого майбутнього працевлаштування, він прийняв пропозицію окупантів очолити “державний концерн „Донбасгаз“ і став його генеральним директором”.

Деталі

Як уточнили в Офісі генпрокурора, так званий, “концерн” забезпечує постачання й транспортування природного газу на тимчасово непідконтрольній Україні території магістральними газопроводами. Саме тими, що раніше перебували на балансах українських підприємств.

Ростовчанин налагодив діяльність концерну, “що дозволило підпорядкованим йому підрозділам розпоряджатися викраденими у нашої держави природними ресурсами, а також майном незаконно „націоналізованих“ підприємств газового комплексу України”.

Серед споживачів очолюваного росіянином підприємства — організації та установи органів окупаційної влади, а також військові підрозділи рф.

Нагадаємо

Справу про держзраду екскерівника харківського Інституту підготовки юридичних кадрів передали до суду.

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