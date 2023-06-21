Экс-чиновнику российского "Газпрома" объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины

Цитата

“По данным следствия, в декабре 2018 года представитель государства-агрессора решил найти себе место в “властных кабинетах” псевдореспублики “днр”. Экс-чиновник российского “Газпрома” приехал из г. Ростова-на-Дону в временно оккупированный г. Донецк. Обсудив перспективы и условия своего будущего трудоустройства, он принял предложение оккупантов возглавить “государственный концерн „Донбассгаз“ и стал его генеральным директором”.

Детали

Как уточнили в Офисе генпрокурора, так называемый, “концерн” обеспечивает поставку и транспортировку природного газа на временно неподконтрольной Украине территории по магистральным газопроводам. Именно теми, что ранее находились на балансах украинских предприятий.

Ростовчанин наладил деятельность концерна, “что позволило подчинённым ему подразделениям распоряжаться похищенными у нашего государства природными ресурсами, а также имуществом незаконно „национализированных“ предприятий газового комплекса Украины”.

Среди потребителей возглавляемого россиянином предприятия — организации и учреждения органов оккупационной власти, а также военные подразделения рф.

Напомним

Дело о госизмене экс-руководителя харьковского Института подготовки юридических кадров передали в суд.