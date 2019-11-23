Експерти з США відвідали новий саркофаг у Чорнобилі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міжвідомча робоча група з питань нерозповсюдження, що складається з американських і українських експертів, провела засідання в Києві, а також відвідала Чорнобиль. Про це повідомляє УНН з посиланням на Держдепартамент США.
"Експерти з різних відомств з обох сторін зустрілися для обговорення ряду проблем, пов'язаних з нерозповсюдженням, боротьбою з поширенням, контролем стратегічного експорту та безпекою кордонів", - йдеться в прес-релізі американського відомства.
В ході дводенного візиту експерти також відвідали Чорнобиль, щоб побачити новий безпечний конфайнмент (саркофаг), введений в експлуатацію в цьому році.
Відзначається, що зустріч була спрямована на протидію загрозам, пов'язаним з поширенням технологій подвійного призначення, зброї масового знищення та засобів її доставки.
Нагадаємо, після виходу серіалу "Чорнобиль" зону відчуження відвідала рекордна кількість туристів.