Эксперты из США посетили новый саркофаг в Чернобыле

"Эксперты из разных ведомств с обеих сторон встретились для обсуждения ряда проблем, связанных с нераспространением, борьбой с распространением, контролем стратегического экспорта и безопасностью границ", - говорится в пресс-релизе американского ведомства.

В ходе двухдневного визита эксперты также посетили Чернобыль, чтобы увидеть новый безопасный конфайнмент (саркофаг), введенный в эксплуатацию в этом году.

Отмечается, что встреча была направлена на противодействие угрозам, связанным с распространением технологий двойного назначения, оружия массового уничтожения и средств его доставки.

Напомним, после выхода сериала "Чернобыль" зону отчуждения посетило рекордное количество туристов.