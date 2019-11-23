Эксперты из США посетили новый саркофаг в Чернобыле
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Межведомственная рабочая группа по вопросам нераспространения, состоящая из американских и украинских экспертов, провела заседание в Киеве, а также посетила Чернобыль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госдепартамент США.
"Эксперты из разных ведомств с обеих сторон встретились для обсуждения ряда проблем, связанных с нераспространением, борьбой с распространением, контролем стратегического экспорта и безопасностью границ", - говорится в пресс-релизе американского ведомства.
В ходе двухдневного визита эксперты также посетили Чернобыль, чтобы увидеть новый безопасный конфайнмент (саркофаг), введенный в эксплуатацию в этом году.
Отмечается, что встреча была направлена на противодействие угрозам, связанным с распространением технологий двойного назначения, оружия массового уничтожения и средств его доставки.
Напомним, после выхода сериала "Чернобыль" зону отчуждения посетило рекордное количество туристов.