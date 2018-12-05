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Експерти прогнозують рекордну популярність органічного вина

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. До 2022 року органічне вино подвоїть свою частку на ринку Великої Британії. Про це свідчать прогнози співробітників Інституту досліджень вина і спирту (IWSR), передає УНН з посиланням на imbibe.com.

Експерти прогнозують рекордну популярність органічного вина

Повідомляється, що в період з 2012 по 2015 рік продажі органічного вина в країні збільшилися на 70%.

"Ми прогнозуємо подальше зростання продажів і, відповідно, виробництва органічного вина", - говорить керівник дослідження IWSR Хосе Луїс Ермосо.

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Прогнози IWSR підтверджують недавню доповідь британського дистриб'ютора вина Jascots, в якому говориться, що в період з травня по жовтень 2018 року продажі його органічних вин зросли на 132%.

IWSR також повідомляє, що британські споживачі готові платити в середньому на 38% більше за пляшку органічного вина. Покупці вважають, що таке вино несе користь для організму, на відміну від неорганічних аналогів.

Як повідомляв УНН, в Україні зростають продажі вина вітчизняного виробництва. Однак, незважаючи на таку динаміку, українці як і раніше купують імпортного вина більше, ніж "свого".

Також нагадаємо, нещодавно нове українське вино від виробника Beverage Trading Company було удостоєно нагороди "Відкриття року".

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