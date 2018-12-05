Эксперты прогнозируют рекордную популярность органического вина
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. К 2022 году органическое вино удвоит свою долю на рынке Великобритании. Об этом свидетельствуют прогнозы сотрудников Института исследований вина и спирта (IWSR), передает УНН со ссылкой на imbibe.com.
Сообщается, что в период с 2012 по 2015 год продажи органического вина в стране увеличились на 70%.
“Мы прогнозируем дальнейший рост продаж и, соответственно, производства органического вина”, — говорит руководитель исследования IWSR Хосе Луис Эрмосо.
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Прогнозы IWSR подтверждают недавний доклад британского дистрибьютора вина Jascots, в котором говорится, что в период с мая по октябрь 2018 года продажи его органических вин выросли на 132%.
IWSR также сообщает, что британские потребители готовы платить в среднем на 38% больше за бутылку органического вина. Покупатели полагают, что такое вино несет пользу для организма, в отличие от неорганических аналогов.
Как сообщал УНН, в Украине растут продажи вина отечественного производства. Однако, несмотря на такую динамику, украинцы по-прежнему покупают импортного вина больше, чем “своего”.
Также напомним, недавно новое украинское вино от производителя Beverage Trading Company было удостоено награды “Открытие года”.