Експерти назвали, хто має очолити об’єднану УПЦ

“Майже всі експерти позитивно оцінили дії української влади, спрямовані на отримання Україною Томосу про автокефалію православної церкви. Однак думки експертів не були такими однозначними щодо майбутнього очільника єдиної церкви. Більше половини експертів вважають, що очолити майбутню об’єднану церкву має предстоятель УПЦ КП Філарет. Жоден з експертів не віддав перевагу Онуфрію, нинішньому предстоятелю УПЦ МП”, — зазначили автори дослідження.

Згідно з даними опитування, 21 експерт назвав очільником єдиної православної церкви нинішнього предстоятеля УПЦ КП Філарета, предстоятеля УАПЦ Макарія — один, ще 4 експерти назвали таким єпископа Переяславського та Вишневого УПЦ МП Олександра Драбинко. Чотири експерти не змогли відповісти на це питання, ще шість вказали інший варіант.

При цьому автори дослідження зазначили, що очільник єдиної церкви має бути компромісною фігурою для уникнення конфліктів у перехідний період та має бути обраний на майбутньому Соборі.

Твердження про те, що Росія та Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) зацікавлені у конфліктах в процесі створення автокефальної церкви підтримали 34 і 17 експертів відповідно. Один з експертів зазначив, що в цьому є зацікавленість УПЦ КП. Двоє експертів не змогли відповісти на це запитання і ще двоє назвали інші варіанти.

Експертне опитування проведене Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва з 11 по 16 вересня 2018 року. Всього в опитуванні взяли участь 36 експертів із досліджуваної теми.

Нагадаємо, створення єдиної помісної автокефальної Церкви і отримання Томосу про автокефалію має відбутися до кінця поточного року. Таку думку висловив предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

На Архієрейському соборі для об’єднання трьох церков буде затверджена процедура обрання предстоятеля Єдиної помісної православної церкви.

Заяви про “захоплення храмів” через надання Україні автокефалії є лише приводом, який вигадує Москва для того, щоб втрутитись військовою силою. Про сьогодні сказав на брифінгу Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.