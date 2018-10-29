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Эксперты назвали, кто должен возглавить объединенную УПЦ

Эксперты назвали, кто должен возглавить объединенную УПЦ

Киев  •  УНН

 • 9129 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Объединенную Украинскую православную автокефальной церкви после предоставления Томоса, по мнению экспертов, должен возглавить предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет. Об этом говорится в экспертном опросе Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, передает УНН.

"Почти все эксперты положительно оценили действия украинских властей, направленные на получение Украиной Томоса об автокефалии православной церкви. Однако мнения экспертов не были такими однозначными относительно будущего главы единой церкви. Более половины экспертов считают, что возглавить будущую объединенную церковь должен предстоятель УПЦ КП Филарет. Ни один из экспертов не указал Онуфрия, нынешнего предстоятеля УПЦ МП", - отметили авторы исследования.

Согласно данным опроса, 21 эксперт назвал главой единой православной церкви нынешнего предстоятеля УПЦ КП Филарета, предстоятеля УАПЦ Макария - один, еще 4 эксперты назвали таким епископа Переяславского и Вишневого УПЦ МП Александра Драбинко. Четыре эксперты не смогли ответить на этот вопрос, еще шесть указали другой вариант.

При этом авторы исследования отметили, что глава единой церкви должно быть компромиссной фигурой для избежания конфликтов в переходный период и должен быть избран на предстоящем Соборе.

Утверждение о том, что Россия и Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) заинтересованы в конфликтах в процессе создания автокефальной церкви поддержали 34 и 17 экспертов соответственно. Один из экспертов отметил, что в этом есть заинтересованность УПЦ КП. Двое экспертов затруднились ответить на этот вопрос и еще двое назвали другие варианты.

Экспертный опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с 11 по 16 сентября 2018 года. Всего в опросе приняли участие 36 экспертов по исследуемой теме.

Напомним, создание единой поместной автокефальной Церкви и получения Томоса об автокефалии должно состояться до конца текущего года. Такое мнение высказал предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

На Архиерейском соборе для объединения трех церквей будет утверждена процедура избрания предстоятеля Единой поместной православной церкви.

Заявления о "захвате храмов" путем предоставления Украине автокефалии является лишь поводом, который придумывает Москва для того, чтобы вмешаться военной силой. Об сказал на брифинге Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

Украинские Национальные Новости

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