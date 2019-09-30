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Експерти назвали імена можливих кандидатів на посаду секретаря РНБО

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Сьогодні Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. В коментарі УНН провідні українські експерти назвали імена принаймні двох кандидатів, які можуть очолити орган.

Експерти назвали імена можливих кандидатів на посаду секретаря РНБО

Так, політолог Вадим Карасьов у коментарі кореспонденту УНН висловив думку про те, що наступним секретарем Ради нацбезпеки може стати колишній міністр оборони та кандидат у президенти України Анатолій Гриценко.

“По-перше, Гриценко підтримував тоді ще кандидата у президента Зеленського і до першого, і до другого туру, і висловлювався комплемнтарно. По-друге, був же призначений Чумак військовим прокурором. Тобто, команда Зеленського розуміє, що треба укріплювати команду. Анатолій Степанович Гриценко — це достатньо оптимальна і фахова кандидатура на цю посаду”, — пояснив Карасьов.

Водночас з його думкою абсолютно не згоден політичний експерт Тарас Чорновіл.

“Гриценко багато говорить і дуже вірить у свою геніальність. Ніхто не хоче у правлячій еліті мати біля себе нарциса, який буде на себе відвертати увагу. У Зеленського і кількох людей навколо нього є дуже яскраво виражений нарцисизм. Вони грають на публіку. Мати ще одного актора, такого самого, — нащо їм це потрібно? Немає для цього шансів. Зверніть увагу і на таку деталь: колосальні кошти на наступний рік передбачається на РНБО. Повна зміна структури, функцій, наростання можливостей і значення РНБО. Там чужого не візьмуть”, — зазначив Чорновіл у бесіді з УНН.

На його думку, наступною РНБО буде очолювати людина, яка “не буде ставити зайвих питань і мати зайвих сумнівів щодо ПриватБанку”.

“Чи це буде людина напряму з команди Коломойського, сказати важко, але те, що ця людина буде адаптована і підтримана командою Богдана-Коломойського - це я не сумніваюсь”, — зауважив співрозмовник.

Він також висловив свою думку щодо причин звільнення Олександра Данилюка.

“Було дано хід заяві, яка була написана і подана ще в травні, коли призначали на посади. Він і до того був не дуже вигідний правлячій команді Коломойського, а зараз став особливо невигідним після заяв по Привату”, — зазначив Чорновіл.

Політолог Володимир Фесенко, у свою чергу, назвав ще одного кандидата на пост секретаря РНБО.

“Один кандидат нібито вже є. Інша річ, що там треба узгодити цілу низку питань. Це - Аваков”, — повідомив він.

Зі слів Фесенка, принаймні, на таку версію він наткнувся в мережі і вважає її цілком можливою.

“Насправді, про це писали ще до формування уряду, висловлювали думку деякі джерела, що Аваков може стати або віце-прем’єром з силових питань, або стати секретарем РНБО. Зараз, у зв’язку з Данилюком, її оприлюднюють. Хто ще, поки сказати важко. Думаю, може з’явитись і несподівана фігура, оскільки насправді своїх людей високого, статусного рівня, які були б експертами в галузі нацбезпеки зовнішньої політики, у команди Зеленського майже немає... Це цілком ймовірний варіант, якщо він захоче поміняти МВС на РНБО. У нього певний смак до цієї роботи є, не виключаю такий сценарій”, — сказав політолог.

Як повідомляв УНН, в Офісі Президента України 27 вересня повідомили, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк написав заяву про звільнення з посади.

Данилюк підтвердив інформацію щодо заяви про відставку. 

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