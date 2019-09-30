Эксперты назвали имена возможных кандидатов на должность секретаря СНБО

Так, политолог Вадим Карасев в комментарии корреспонденту УНН высказал мнение о том, что следующим секретарем Совета нацбезопасности может стать бывший министр обороны и кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко.

"Во-первых, Гриценко поддерживал тогда еще кандидата в президенты Зеленского и к первому, и ко второму туру, и высказывался комплемнтарно. Во-вторых, был же назначен Чумак военным прокурором. То есть, команда Зеленского понимает, что надо укреплять команду. Анатолий Степанович Гриценко - это достаточно оптимальна и профессиональная кандидатура на эту должность", - пояснил Карасев.

В то же время с его мнением совершенно не согласен политический эксперт Тарас Чорновил.

"Гриценко много говорит и очень верит в свою гениальность. Никто не хочет в правящей элите иметь у себя нарцисса, который будет на себя отвлекать внимание. У Зеленского и нескольких людей вокруг него очень ярко выраженный нарциссизм. Они играют на публику. Иметь еще одного актера, такого же, - зачем им это нужно? Нет для этого шансов. Обратите внимание и на такую деталь: колоссальные средства на следующий год предполагается на СНБО. Полное изменение структуры, функций, нарастание возможностей и значения СНБО. Там чужого не возьмут", - отметил Чорновил в беседе с УНН.

По его мнению, следующим СНБО будет возглавлять человек, которая "не будет задавать лишних вопросов и иметь лишних сомнений относительно ПриватБанка".

"Будет ли это человек напрямую из команды Коломойского, сказать трудно, но то, что этот человек будет адаптирован и поддержан командой Богдана-Коломойского - это я не сомневаюсь", - отметил собеседник.

Он также высказал свое мнение о причинах увольнения Александра Данилюка.

"Было дан ход заявлению, которое было написано и подано еще в мае, когда назначали на должности. Он и до того был не очень выгоден правящей команде Коломойского, а сейчас стал особенно невыгодным после заявлений относительно Привата", - отметил Чорновил.

Политолог Владимир Фесенко, в свою очередь, назвал еще одного кандидата на пост секретаря СНБО.

"Один кандидат якобы уже есть. Другое дело, что там надо согласовать целый ряд вопросов. Это - Аваков", - сообщил он.

По словам Фесенко, по крайней мере, на такую версию он наткнулся в сети и считает ее вполне возможной.

"На самом деле, об этом писали еще до формирования правительства, высказывали мнение некоторые источники, Аваков может стать либо вице-премьером по силовым вопросам, или стать секретарем СНБО. Сейчас, в связи с Данилюком, его обнародуют. Кто еще, пока сказать трудно. Думаю, может появиться и неожиданная фигура, поскольку на самом деле своих людей высокого, статусного уровня, которые были бы экспертами в области нацбезопасности внешней политики, у команды Зеленского почти нет ... Это вполне вероятный вариант, если он захочет поменять МВД на СНБО. У него определенный вкус к этой работе есть, не исключаю такой сценарий", - сказал политолог.

Как сообщал УНН, в Офисе Президента Украины 27 сентября сообщили, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк написал заявление об увольнении с должности.



Данилюк подтвердил информацию относительно заявления об отставке.