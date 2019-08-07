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Експерт: у разі ліквідації військової прокуратури не буде кому розслідувати військові злочини

Експерт: у разі ліквідації військової прокуратури не буде кому розслідувати військові злочини

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. У випадку, якщо влада ліквідує військову прокуратуру в Україні не буде кому розслідувати військові злочини, адже цивільні прокурори не мають відповідної підготовки. Таку думку у коментарі УНН висловив військовий експерт Олексій Арестович, коментуючи заяву заступника голови Офісу Президента про недоцільність існування військової прокуратури.

“А хто тоді буде розбирати військові злочини? Зокрема, злочини під час бойових дій? Той самий Іловайськ? Чи прокурори взагалі мають необхідну освіту і експертизу певну для того, щоб розбирати процес підготовки рішень військових? Реалізації цих військових рішень? Вони ж нічого не розуміють”, — заявив експерт.

За словами Арестовича, він не розуміє, хто буде розслідувати військові злочини, злочини вчинені військовими, адже для цього необхідна спеціальна підготовка.

“Команда Зеленського говорила про необхідність розслідування військових злочинів, але хто цей герой тоді? Хто розбереться? І в подальшому — воювати ми не припинимо у найближчі 5 років, значить хтось має зі старими злочинами розібратися, з тими що є і з майбутніми”, — впевнений експерт.

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Він також додав, що залишається питання амністії бойовиків — хто визначатиме ступінь тяжкості скоєних ними злочинів.

“Ще по Криму не розібралися, я взагалі не розумію, хто цим буде займатися”, — зауважив Арестович.

Експерт припустив, що заради усунення однієї людини хочуть ліквідувати усю вертикаль.

Нагадаємо, заступник глави Офісу Президента Руслан Рябошапка заявив, що не бачить необхідності в існуванні військової прокуратури. Він повідомив, що ця структура буде однією з перших реформована.

У відповідь Головна військова прокуратура оприлюднила заяву в якій йдеться, що подібні твердження грунтуються на поверхневих уявленнях про діяльність військових прокурорів. У військовій прокуратурі розраховують на виважені реформи.

Військові прокурори нагадали, що саме завдяки їхній діяльності вдалося, зокрема, притягти до кримінальної відповідальності за ведення агресивної війни 263 особи, серед яких 68 громадян РФ (з них 21 високопосадовець, 18 генералів і адміралів, 18 суддів РФ).

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