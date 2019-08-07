Експерт: у разі ліквідації військової прокуратури не буде кому розслідувати військові злочини

КИЇВ. 7 серпня. УНН. У випадку, якщо влада ліквідує військову прокуратуру в Україні не буде кому розслідувати військові злочини, адже цивільні прокурори не мають відповідної підготовки. Таку думку у коментарі УНН висловив військовий експерт Олексій Арестович, коментуючи заяву заступника голови Офісу Президента про недоцільність існування військової прокуратури.