Эксперт: в случае ликвидации военной прокуратуры некому будет расследовать военные преступления

"А кто тогда будет разбирать военные преступления? В частности, преступления во время боевых действий? Тот самый Иловайск? Имеют ли прокуроры вообще необходимое образование и экспертизу определенную для того, чтобы разбирать процесс подготовки решений военных? Реализацию этих военных решений? Они же ничего не понимают", - заявил эксперт.

По словам Арестовича, он не понимает, кто будет расследовать военные преступления, преступления совершенные военными, ведь для этого необходима специальная подготовка.

"Команда Зеленского говорила о необходимости расследования военных преступлений, но кто этот герой тогда? Кто разберется? И в дальнейшем - воевать мы не прекратим в ближайшие 5 лет, значит кто-то должен со старыми преступлениями разобраться с теми что есть и с будущими", - уверен эксперт.

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Он также добавил, что остается амнистия боевиков - кто будет определять степень тяжести совершенных ими преступлений.

"Еще по Крыму не разобрались, я вообще не понимаю, кто этим будет заниматься", - отметил Арестович.

Эксперт предположил, что для устранения одного человека хотят ликвидировать всю вертикаль.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании военной прокуратуры. Он сообщил, что эта структура будет одной из первых реформирована.

В ответ Главная военная прокуратура обнародовала заявление в котором говорится, что подобные утверждения основываются на поверхностных представлениях о деятельности военных прокуроров. В военной прокуратуре рассчитывают на взвешенные реформы.

Военные прокуроры напомнили, что именно благодаря их деятельности удалось, в частности, притянуть к уголовной ответственности за ведение агрессивной войны 263 человек, среди которых 68 граждан РФ (из них 21 чиновник, 18 генералов и адмиралов, 18 судей РФ).