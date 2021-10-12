Експерт: справа Дельта-банку може стати першим кроком до відновлення довіри українців до банківської системи

11 жовтня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що у справі "Дельта банку", яку розслідує Національна поліція, були вручені підозри, в тому числі і колишньому власнику банку.

Думки експертів

"У тому випадку, якщо правоохоронці доведуть провину і повернуть гроші вкладникам, то це вплине на довіру до банківської системи. Однак це вплине не настільки істотно, як це могло б бути. Тому що це один з кроків, який необхідно пройти, але, крім цього, буде ще досить довгий шлях, щоб відновити довіру до банків. І це досить тривалий процес, який не замикається на одному якомусь банку, - сказав Биков, зазначивши, що успішні дії правоохоронців можуть задати позитивний вектор змін. - Це буде першим кроком до того, щоб відновлювати довіру українців до банківської системи".

Економічний експерт Андрій Новак розповів, що під час банкопаду, який відбувався кілька років, в Україні було ліквідовано понад 100 банків. Перед тим власники цих банків їх спустошили, і після цього у регулятора у вигляді НБУ не було виходу, крім як їх ліквідувати. Згідно із законом, ФГВФО насамперед гарантує вклади в державних банках. З державними банками проблем не було. А щодо недержавних - приватних банків - там обмежена сума, яку ФГВФО повертає в разі проблем, в даному випадку - ліквідації банків. В цілому сума виведеного з банків капіталу наближається до 9 млрд дол.

Додамо

За інформацією міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, йдеться про те, що жертвами такого цинічного грабунку стали півтора мільйона українських сімей. Міністр заявив, що у справі "Дельта банку" та інших подібних справах будуть вручені ще підозри.

Справа "Дельта банку"

11 жовтня підозру у справі про розтрату майна та коштів на понад 1 млрд гривень було вручено одному з власників ПАТ “Дельта банк”. Йдеться про Миколу Лагуна. Окрім нього повідомлення про підозру одержали двоє заступників голови ради директорів банку, а також директор однієї з пов’язаних фінансових компаній.

Слідство встановило низку епізодів, серед яких факт продажу боргу банком без будь-якої оцінки. 42 млн грн боргу було продано за ціною 4 млн грн. Та навіть цих коштів банк не отримав — "вигідну“ операцію провернули через коригування залишків на рахунках у системі бухгалтерського обліку. А покупцем дешевого кредиту стала фінансова компанія, заснована власником ПАТ "Дельта банк", директор якої за сумісництвом обіймав в банку адміністративну посаду.

Окрім майнових прав на кредитну заборгованість, спільники вивели з-під застави нерухомість вартістю близько 16 млн грн.

За даними слідства, про безпосереднє розкрадання коштів свідчать факти видачі за вказівкою власника банку 160 млн грн кредиту підприємству, бенефіціаром якого є його близький родич. При цьому заставою за цим кредитом були 8 земельних ділянок, вартість яких завищена більше ніж у 100 разів.

За аналогічною схемою власник банку організував видачу кредитів на фірми-одноденки, що не мали жодних активів та заставного майна.

Для відшкодування заподіяної шкоди у кримінальному провадженні арештовані активи власника банку на суму 790 млн грн. Зокрема, накладено арешт на близько 200 земельних ділянок у Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях. Окрім того, арештовано 1 млн доларів з рахунку голови ради директорів в одному з швейцарських банків.