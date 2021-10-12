Эксперт: дело Дельта-банка может стать первым шагом к восстановлению доверия украинцев к банковской системе

11 октября министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что по делу “Дельта банка”, которое расследует Национальная полиция, были вручены подозрения, в том числе и бывшему владельцу банка.

Мнения экспертов

“В том случае если правоохранители докажут вину и вернут деньги вкладчикам, то это повлияет на доверие к банковской системе. Однако это повлияет не настолько существенно, как это могло бы быть. Потому что это один из шагов, который необходимо пройти, но, кроме этого, будет еще достаточно долгий путь, чтобы восстановить доверие к банкам. И это достаточно длительный процесс, который не замыкается на одном каком-то банке, — сказал Быков, отметив, что успешные действия правоохранителей могут задать позитивный вектор перемен. — Это будет первым шагом к тому, чтобы восстанавливать доверие украинцев к банковской системе”.

Экономический эксперт Андрей Новак рассказал, что во время банкопада, который происходил несколько лет, в Украине было ликвидировано более 100 банков. Перед тем владельцы этих банков их опустошили, и после этого у регулятора в виде НБУ не было выхода, кроме как их ликвидировать. По закону, ФГВФЛ прежде всего гарантирует вклады в государственных банках. С государственными банками проблем не было. А по негосударственным — частным банкам — там ограничена сумма, которую ФГВФЛ возвращает в случае проблем, в данном случае — ликвидации банков. В целом сумма выведенного из банков капитала приближается к 9 млрд долл.

Добавим

По информации министра внутренних дел Дениса Монастырского, речь идет о том, что жертвами такого циничного грабежа стали полтора миллиона украинских семей. Министр заявил, что в деле "Дельта банка" и других подобных делах будут вручены еще подозрения.

Дело "Дельта банка"

11 октября подозрение по делу о растрате имущества и средств на более чем 1 млрд гривен были вручены одному из владельцев ПАО "Дельта банк". Речь идет о Николае Лагуне. Кроме него сообщение о подозрении получили два заместителя главы совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний.

Следствие установило ряд эпизодов, среди которых факт продажи долга банком без всякой оценки. 42 млн грн долга было продано по цене 4 млн грн. Но даже этих средств банк не получил - "выгодную" сделку провернули через корректировки остатков на счетах в системе бухгалтерского учета. А покупателем дешевого кредита стала финансовая компания, основанная владельцем ПАО "Дельта банк", директор которой по совместительству занимал в банке административную должность.

Кроме имущественных прав на кредитную задолженность сообщники вывели из-под залога недвижимость стоимостью около 16 млн грн.

По данным следствия, о непосредственном хищении средств свидетельствуют факты выдачи по указанию владельца банка 160 млн грн кредита предприятию, бенефициаром которого является его близкий родственник. При этом залогом по этому кредиту были 8 земельных участков, стоимость которых завышена более чем в 100 раз.

По аналогичной схеме владелец банка организовал выдачу кредитов на фирмы-однодневки, не имеющие никаких активов и залогового имущества.

Для возмещения причиненного ущерба в уголовном производстве арестованы активы владельца банка на сумму 790 млн грн. В частности, наложен арест на около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, арестован 1 млн долларов со счета главы совета директоров в одном из швейцарских банков.