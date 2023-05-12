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Експерт розповів, які ракети росія не здатна збивати і чому вони потрібні Україні

Експерт розповів, які ракети росія не здатна збивати і чому вони потрібні Україні

Київ • УНН

 • 3038346 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Україні необхідно отримати на озброєння ракети, які принесуть велику користь у боротьбі з агресором, і які росія не здатна збивати. Як розповів у коментарі УНН військовий експерт Олег Жданов, йдеться про балістичну ракету класу “земля — земля” ATACMS.

Деталі

Експерт пояснює, що порівняно з ракетами Storm Shadow, які погодилася передати Велика Британія, – ATACMS стали б у нагоді набагато сильніше на полі бою, оскільки це балістичні ракети, які росія не може збивати.

“З військового погляду, нам стали б у пригоді ATACMS. У них менша дальність – 300 км, але ATACMS – це балістична ракета, яку росія збивати не може, тому що нічим. Вони досі не можуть повірити, що ми збили їхній “Кинджал”. ATACMS летить так само, як і “Кинджал”, або за схожою схемою з Ха-22. У росії немає засобів для її збиття, потім що С-300 не можуть її збити”, – зазначає Жданов.

Доповнення

Зазначимо, що США утримуються від передачі Україні балістичних ракет ATACMS. Як заявив на початку квітня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, існують інші системи, які можуть забезпечити ту саму далекобійність.

За інформацією Financial Times, Іран відправив росії сотні безпілотників, які були використані країною-агресором для атаки на об'єкти інфраструктури України.

Західні чиновники переконані, що Тегеран відкритий для подальшої військової співпраці з москвою, однак остання утримається від закупівель іранських балістичних ракет великої дальності через побоювання, що союзники Києва у відповідь нададуть ATACMS.

На думку міністра оборони Олексія Рєзнікова, західні партнери бояться, що, надавши Україні ATACMS, ці ракети будуть застосовуватися для ураження об'єктів на території росії.

Українські Національні Новини

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