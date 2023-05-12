Эксперт рассказал, какие ракеты россия не способна сбивать и почему они нужны Украине

Детали

Эксперт объясняет, что в сравнении с ракетами Storm Shadow, которые согласилась передать Великобритания, – ATACMS пригодились бы намного сильнее на поле боя, поскольку это баллистические ракеты, которые россия не может сбивать.

“С военной точки зрения, нам пригодились бы ATACMS. У них меньшая дальность – 300 км, но ATACMS – это баллистическая ракета, которые россия сбивать не может, потому что нечем. Они до сих пор не могут поверить, что мы сбили их “Кинджал”. ATACMS летит также, как и “Кинджал”, или по схожей схеме с Ха-22. У россии нет средств для ее сбития, потом что С-300 не могут ее сбить”, – отмечает Жданов.

Дополнение

Отметим, что США воздерживаются от передачи Украине баллистических ракет ATACMS. Как заявил в начале апреля председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, существуют другие системы, которые могут обеспечить ту же дальнобойность.

По информации Financial Times, Иран отправил россии сотни беспилотников, которые были использованы страной-агрессором для атаки на объекты инфраструктуры Украины.

Западные чиновники убеждены, что Тегеран открыт для дальнейшего военного сотрудничества с москвой, однако последняя воздержится от закупок иранских баллистических ракет большой дальности из-за опасений, что союзники Киева в ответ предоставят ATACMS.



По мнению министра обороны Алексея Резникова, западные партнеры боятся, что предоставив Украине ATACMS, данные ракеты будут применяться для поражения объектов на территории россии.