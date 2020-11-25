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Експерт розповів, як закупівля тестів на COVID-19 вітчизняного виробника впливає на інвестиційну політику України

Київ • УНН

 • 6343 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Перший критерій для будь-якого великого іноземного інвестора — це те, яким чином країна опікується власними виробниками. Жоден інвестор не зайде в країну, якщо вона нехтує вітчизняними виробниками, закуповуючи “ковідні” тести на мільярди за кордоном. Про це УНН розповів експерт з інвестиційної політики, народний депутат 8-го скликання Верховної Ради України Владислав Голуб.

“Зараз я займаюся інвестиційним консультуванням і можу сказати, що перший критерій для будь-якого іноземного інвестора, який дивиться на Україну, є аналіз відношення країни до внутрішнього інвестора. Якщо іноземний інвестор бачить, що держава абсолютним чином не опікується й ігнорує внутрішнього інвестора — жоден іноземний інвестор не зайде у цю країну”, — розповів Голуб.

За словами експерта, українська влада під час ухвалення рішень повинна зважувати й розуміти: не достатньо на словах підтримувати виробників. Саме тому інвестиційна політика Президента Володимира Зеленського не спрацьовує попри позитивні наміри залучити іноземних інвесторів в Україну. Адже закупівля в період пандемії COVID-19 тестів за кордоном є однозначним сигналом для будь-якого інвестора про те, що країна не зацікавлена інвестувати державні кошти в український бізнес і науку.

“Якщо хтось думає, що іноземний інвестор тільки слухає, і не звертає уваги на дії — це велика помилка. Мало казати — треба показувати діями, що країна хоче отримати інвестиції і буде робити все для того, щоб і внутрішній і зовнішій інестор був захищений. А коли країна навіть не опікується своїми власними інвесторами ... І навіть внутрішній інвестор, дивлячись як це все відбувається в нашій державі, не хоче інвестувати гроші у власну країну. І оце найстрашніша річ, яка може відбуватися”, — підсумував Голуб.

Зазначимо, що Німеччина виділить 200 млн євро вітчизняним виробникам “ковід”-тестів, щоб не залежати від закордонних постачальників і підтримати національного виробника. 

Нагадаємо, у Верховній Раді наполягають на масовому тестуванні та закупівлі “антигенних” тестів на коронавірус у вітчизняного виробника. 

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