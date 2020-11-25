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Эксперт рассказал, как закупка тестов на COVID-19 отечественного производителя влияет на инвестиционную политику Украины

Эксперт рассказал, как закупка тестов на COVID-19 отечественного производителя влияет на инвестиционную политику Украины

Киев  •  УНН

 • 6304 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Первый критерий для любого крупного иностранного инвестора - это то, каким образом страна занимается собственными производителями. Ни один инвестор не зайдет в страну, если она пренебрегает отечественными производителями, закупая "ковидные" тесты на миллиарды за рубежом. Об этом УНН рассказал эксперт по инвестиционной политике, народный депутат 8-го созыва Верховной Рады Украины Владислав Голуб.

"Сейчас я занимаюсь инвестиционным консультированием и могу сказать, что первый критерий для любого иностранного инвестора, который смотрит на Украину, является анализ отношения страны к внутреннему инвестора. Если иностранный инвестор видит, что государство абсолютно не занимается и игнорирует внутреннего инвестора - ни один иностранный инвестор не зайдет в эту страну", - рассказал Голуб.

По словам эксперта, украинская власть при принятии решений должна взвешивать и понимать: недостаточно на словах поддерживать производителей. Именно поэтому инвестиционная политика Президента Владимира Зеленского не срабатывает несмотря на положительные намерения привлечь иностранных инвесторов в Украину. Ведь закупка в период пандемии COVID-19 тестов за рубежом является однозначным сигналом для любого инвестора о том, что страна не заинтересована инвестировать государственные средства в украинский бизнес и науку.

"Если кто-то думает, что инвестор только слушает и не обращает внимания на действия - это большая ошибка. Мало говорить - нужно показывать действиями, страна хочет получить инвестиции и будет делать все для того, чтобы внутренний и внешний инестор был защищен. А когда страна даже не занимается своими собственными инвесторами ... И даже внутренний инвестор, смотря как это все происходит в нашем государстве, не хочет инвестировать деньги в собственную страну. И это самая страшная вещь, которая может происходить", - подытожил Голуб.

Отметим, что Германия выделит 200 млн евро отечественным производителям "ковид"-тестов, чтобы не зависеть от зарубежных поставщиков и поддержать национального производителя.

Напомним, в Верховной Раде настаивают на массовом тестировании и закупке "антигенных" тестов на коронавирус у отечественного производителя.

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